به گزارش خبرگزاری مهر، سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات استان لرستان، اعضای یک هسته سه نفره مرتبط با کروهکهای تروریستی متشکل از دو مرد و یک زن را در لرستان به دام انداختند.
این تیم علاوه بر شناسایی و تهیه مستندات تصویری از مکان اصابت موشکها ماموریت حمله با بمب دستی به فرمانداریهای غرب کشور را به عهده داشتند و در پی آمادهسازی سلاحها و امکاناتی برای برنامههای عملیاتی خود بودند که قبل از هرگونه اقدام توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر شدند.
در همین راستا دستگاههای اطلاعاتی و قضایی اعلام نمودهاند که ضربه به افراد مذکور تا نابودی کامل شبکههای متصل به دستگیرشدگان ادامه خواهد داشت و ضوابط رسیدگی به پروندهها تابع مناسبات و قواعد حاکم در شرایط جنگی میباشد.
از هماستانیهای عزیز تقاضا میشود هرگونه تحرکات و اقدام مشکوک را به صورت تلفنی در هر ساعت از شبانهروز به وزارت اطلاعات با شماره ۱۱۳، سازمان اطلاعات سپاه ۱۱۴، سازمان اطلاعات پلیس ۱۱۶ گزارش دهند.
