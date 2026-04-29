۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

دستگیری هسته ۳ نفره مرتبط با گروهک‌های ضد انقلاب در لرستان

خرم‌آباد- هسته سه نفره مرتبط با گروهک‌های ضد انقلاب در لرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان لرستان، اعضای یک هسته سه نفره مرتبط با کروهک‌های تروریستی متشکل از دو مرد و یک زن را در لرستان به دام انداختند.

این تیم علاوه بر شناسایی و تهیه مستندات تصویری از مکان اصابت موشکها ماموریت حمله با بمب دستی به فرمانداری‌های غرب کشور را به عهده داشتند و در پی آماده‌سازی سلاح‌ها و امکاناتی برای برنامه‌های عملیاتی خود بودند که قبل از هرگونه اقدام توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر شدند.

در همین راستا دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی اعلام نموده‌اند که ضربه به افراد مذکور تا نابودی کامل شبکه‌های متصل به دستگیرشدگان ادامه خواهد داشت و ضوابط رسیدگی به پرونده‌ها تابع مناسبات و قواعد حاکم در شرایط جنگی می‌باشد.

از هم‌استانی‌های عزیز تقاضا می‌شود هرگونه تحرکات و اقدام مشکوک را به صورت تلفنی در هر ساعت از شبانه‌روز به وزارت اطلاعات با شماره ۱۱۳، سازمان اطلاعات سپاه ۱۱۴، سازمان اطلاعات پلیس ۱۱۶ گزارش دهند.

