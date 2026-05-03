به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، گروه هواپیمایی ایر فرانس–کیالام پیشبینی کرده است هزینه سوخت این شرکت در سال ۲۰۲۶ به دلیل رشد قیمت جهانی سوخت جت، حدود ۲.۴ میلیارد دلار بیشتر از برآوردهای قبلی باشد.
این شرکت فرانسوی–هلندی روز پنجشنبه اعلام کرد که با توجه به پوششهای مالی موجود و پیشبینیهای فعلی بازار، مجموع هزینه سوخت سال جاری به ۹.۳ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین حدود ۱.۱ میلیارد دلار از این افزایش، در سهماهه دوم سال ثبت میشود، در حالی که اثر رشد قیمت سوخت هنوز در گزارش مالی سهماهه نخست انعکاس نیافته است.
بن اسمیت، مدیرعامل ایر فرانس–کیالام، در بیانیهای تأکید کرد که فشار هزینههای سوخت در سهماهههای آینده بر عملکرد شرکت تأثیر میگذارد. وی افزود پیشبینی رشد ظرفیت سالانه شرکت از ۳ تا ۵ درصد به محدوده ۲ تا ۴ درصد کاهش یافته و این کاهش ناشی از شرایط ژئوپلیتیکی و افزایش هزینههای انرژی است.
این شرکت همچنین اعلام کرد برای کنترل هزینهها، هزینههای غیرضروری از جمله سفرهای سازمانی را کاهش داده و استخدام نیروهای غیرعملیاتی را متوقف کرده است؛ با این حال جذب نیروی متخصص در واحدهای عملیاتی، از جمله مکانیکها، ادامه دارد.
به گفته ایر فرانس–کیالام، راهبرد پوشش ریسک سوخت همچنان فعال است و در حال حاضر ۳۳ درصد از نیاز سوخت سال ۲۰۲۷ تحت پوشش قرار دارد. با وجود افزایش هزینهها، تقاضای سفر در فصل تابستان همچنان قوی گزارش شده و مقاصد اروپایی بهویژه ایتالیا و اسپانیا افزایش تقاضا دارند، اما سفر به برخی نقاط خاورمیانه محدود شده است.
در نتایج مالی سهماهه نخست، این گروه زیان عملیاتی ۲۷ میلیون یورویی (معادل ۳۰.۷ میلیون دلار) را گزارش کرد که نسبت به زیان ۳۲۸ میلیون یورویی سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. همچنین درآمد این شرکت ۴.۴ درصد افزایش یافته و به ۷.۵ میلیارد یورو رسیده است. افزون بر این، اختلالات جوی در ماه ژانویه، بهویژه در آمستردام، حدود ۹۰ میلیون یورو از نتایج عملیاتی شرکت کاسته است.
