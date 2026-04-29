چین: آمریکا فورا به محاصره و تحریم کوبا پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز چهارشنبه به اقدام خصمانه آمریکا علیه کوبا واکنش نشان داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص اعلام کرد: چین قاطعانه از کوبا در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود حمایت خواهد کرد. آمریکا با بی‌ اعتبار کردن همکاری چین و کوبا، در پنهان کردن نقض آشکار حقوق کوبا موفق نخواهد شد.

به گزارش المیادین، لین جیان، سپس افزود: چین قاطعانه از کوبا در حفاظت از حاکمیت و امنیت خود حمایت می‌کند. ما از آمریکا می‌خواهیم تا فوراً به محاصره، تحریم‌ ها و همه اشکال اجبار و فشاری که بر کوبا اعمال می‌ کند، پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در اوایل سال جاری میلادی، آمریکا با اتخاذ مواضعی خصمانه و ضدانسانی، تحریم‌ های طولانی مدت خود علیه کوبا را تشدید کرد و بر کارزار «فشار حداکثری» برای محدود کردن عرضه نفت و فعالیت اقتصادی در این جزیره تمرکز کرد.