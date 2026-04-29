امام جمعه کرمانشاه: فعالیت فرهنگی برای ترویج فرهنگ حج تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیبالله غفوری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مسئولان حوزه حج و زیارت استان کرمانشاه، با تبریک فرارسیدن هفته حج، از تلاشهای مجموعه سازمان حج و زیارت قدردانی کرد و اظهار داشت: هفته حج را به دستاندرکاران این حوزه، علاقهمندان این مسیر معنوی، مجموعه سازمان حج و زیارت و بیت مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) تبریک عرض میکنم، چرا که فعالیت در این حوزه کاری مهم، حساس و ارزشمند است.
وی با اشاره به شرایط خاص اعزامهای حج در سال جاری افزود: با توجه به مسائل ارزی، افزایش قیمتها، حوادث و مشکلات منطقهای، شرایط اعزام نسبت به گذشته دشوارتر شده است و تصمیمگیری در این زمینه نیز با پیچیدگیهای فراوانی همراه بود که بهطور طبیعی موجب افزایش مراجعات و گلایههای مردمی شده است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: با وجود این شرایط، جمعبندی نهایی نظام بر انجام اعزامها قرار گرفت و امیدواریم این سفرهای معنوی در کمال سلامت و آرامش برای زائران برگزار شود.
امام جمعه کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیتهای فرهنگی در زمینه حج تصریح کرد: ترغیب مردم به این سفر نورانی نیازمند اقدامات تبلیغی، فرهنگی و رسانهای گسترده است و این مسئولیت تنها بر عهده سازمان حج و زیارت نیست، بلکه ائمه جماعات، ائمه جمعه، حوزههای علمیه و اصحاب رسانه نیز باید در این زمینه نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه زیارت عتبات عالیات گفت: نزدیکی استان کرمانشاه به کشور عراق و مسیرهای منتهی به بغداد، کاظمین و کربلا موجب شده است بسیاری از مردم استان بهصورت مستمر به زیارت مشرف شوند و استفاده کاروانهای رسمی از مرز خسروی میتواند به افزایش استقبال زائران از کاروانهای تحت پوشش سازمان حج و زیارت کمک کند.
آیت الله غفوری همچنین بر ضرورت ایجاد تنوع در خدمات کاروانها تأکید کرد و افزود: بخشی از زائران سفرهای هیئتی و مردمی را به دلیل نوع اسکان و فضای صمیمی آن ترجیح میدهند و اگر در شیوههای اسکان، پذیرایی و اعزام کاروانهای رسمی نیز تنوع بیشتری ایجاد شود، میتواند زمینه استقبال بیشتر مردم را فراهم کند.
وی با اشاره به مزایای کاروانهای رسمی سازمان حج و زیارت اظهار کرد: در این کاروانها تمامی امور از جمله اسکان، تغذیه، برنامههای زیارتی و هماهنگیهای سفر با نظم و برنامهریزی دقیق انجام میشود و حضور مدیران کاروان نیز موجب آرامش و اطمینان بیشتر زائران خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در پایان بر اهمیت انتقال تجربههای مثبت زائران تأکید کرد و گفت: بیان رضایتمندی و تجربههای زائران از زبان خود آنان میتواند نقش مؤثری در اعتمادسازی و افزایش استقبال مردم داشته باشد و در کنار آن لازم است سازمان حج و زیارت مزیتها و خدمات خود را نیز بهصورت کارشناسی برای افکار عمومی تبیین کند.
