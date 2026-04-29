آغار فعالیت «سرای همدلی» جامعه مهندسین در قم با هدف تقویت نشاط اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نیکوکلام مطهر عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند شکلگیری این مجموعه افزود: «سرای همدلی» در ادامه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی پیشین، از جمله برپایی موکب حضرت معصومه (س) در ایام ماه مبارک رمضان، پایهگذاری شد و در ادامه با همراهی و حمایت دستگاههایی نظیر استانداری قم، شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر نهادهای مرتبط، توسعه یافت.
وی با تأکید بر نقش مؤثر مدیریت شهری در راهاندازی این مجموعه بیان کرد: شهرداری قم بهویژه منطقه ۴، سهم قابل توجهی در آمادهسازی زیرساختها، ساماندهی محیط و فراهمسازی امکانات مورد نیاز داشته و این همکاری، زمینه فعالیت منسجم مجموعه را فراهم کرده است.
رئیس سازمان بسیج مهندسین استان قم در ادامه به تنوع خدمات ارائهشده در این مجموعه اشاره کرد و گفت: غرفههای مختلفی در حوزههای فرهنگی، آموزشی، بصیرتی و مشاورهای در «سرای همدلی» فعال شدهاند تا پاسخگوی نیازهای اقشار مختلف جامعه باشند.
وی افزود: استقرار میزهای خدمت از سوی دستگاههایی همچون شهرداری، سازمان نظام مهندسی و شرکتهای خدماترسان در حوزه آب، برق و گاز، از جمله اقداماتی است که با هدف تسهیل در رسیدگی به مطالبات مردمی در این مجموعه پیشبینی شده است.
نیکوکلام مطهر همچنین از ارائه خدمات تخصصی در حوزه سلامت خبر داد و گفت: حضور پزشکان و کارشناسان حوزه درمان، ارائه مشاورههای پزشکی بهویژه در زمینه ناباروری و جمعیت، و نیز خدمات روانشناسی از دیگر بخشهای فعال این مجموعه به شمار میرود.
وی در ادامه به برنامههای پیشبینیشده برای کودکان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: طراحی برنامههای فرهنگی و سرگرمی با رویکرد آموزشی، همراه با بازیهای هدفمند، موجب شده تا این مجموعه به فضایی مناسب برای این گروه سنی نیز تبدیل شود.
رئیس سازمان بسیج مهندسین استان قم با اشاره به برگزاری برنامههای شبانه فرهنگی تصریح کرد: هر شب برنامههایی در قالب اجرای صحنهای با حضور هنرمندان، شاعران، مداحان و راویان دفاع مقدس برگزار میشود که با استقبال گسترده مردم همراه بوده است.
وی همچنین نقش رسانهها در انعکاس فعالیتهای این مجموعه را مهم ارزیابی کرد و گفت: حضور فعال رسانهها بهویژه صدا و سیما و بخشهای رادیویی، در اطلاعرسانی و ایجاد ارتباط مؤثر با شهروندان، تأثیر قابل توجهی داشته است.
نیکوکلام مطهر به خدمات رفاهی پیشبینیشده در این مجموعه نیز اشاره کرد و افزود: در ایام خاص از جمله دهه کرامت، خدماتی نظیر پذیرایی از شهروندان و توزیع نوشیدنیهایی همچون چای و قهوه ارائه میشود تا فضای حضور مردم، صمیمیتر و دلپذیرتر باشد.
وی هدف اصلی از راهاندازی «سرای همدلی» را تقویت روحیه همبستگی اجتماعی عنوان کرد و گفت: این مجموعه با ایجاد بستری برای حضور آگاهانه و پرنشاط مردم، در پی تقویت انسجام اجتماعی و ایفای مسئولیتهای اجتماعی از سوی جامعه مهندسی است.
رئیس سازمان بسیج مهندسین استان قم در پایان خاطرنشان کرد: «سرای همدلی» در میدان ارتش و ابتدای بلوار امین واقع شده و بهصورت رسمی در شب میلاد امام رضا (ع) با حضور استاندار قم افتتاح خواهد شد و فعالیت آن هر شب تا ساعت ۲۴ ادامه دارد.
قم ـ رئیس سازمان بسیج مهندسین استان قم از راهاندازی مجموعه «سرای همدلی» با مشارکت گسترده نهادهای اجرایی، خدماتی و فرهنگی خبر داد.
