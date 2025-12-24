به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر چهارشنبه در بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر از خدمات مشاوره‌ای کمیته امداد در کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره رز، ضمن تشکر از همکاری‌های دادگستری استان و دستگاه‌های مرتبط با کمیته، به اهمیت خدمات مشاوره‌ای در توانمندسازی مددجویان و بهبود کیفیت زندگی آنها پرداخت.

وی توضیحاتی در خصوص اهداف و برنامه‌های کلینیک رز برای ارتقا سلامت روان مددجویان کمیته امداد، به ویژه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت مهارت‌های زندگی ارائه داد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر به اهمیت خدمات مشاوره‌ای در بهبود وضعیت روانی و توانمند سازی افراد نیازمند و خانواده‌های آنها اشاره کرد و اظهار داشت: خدمات مشاوره‌ای نقش حیاتی در توانمندسازی فکری مددجویان دارد و این خدمات به مددجویان کمک می‌کند تا توانمندی‌های درونی خود را کشف کرده و با اعتماد به نفس بیشتری به سمت بهبود شرایط زندگی خود حرکت کنند.

محبی هدف کمیته امداد از ارائه خدمات مشاوره‌ای را فقط رفع مشکلات لحظه‌ای ندانست، بلکه هدف اصلی را تلاش برای ارتقای سلامت روان مددجویان در مسیر خودکفایی و استقلال اقتصادی عنوان کرد تا بتوانند زندگی بهتری برای خود و خانواده‌هایشان بسازند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در پایان سخنان خود از برنامه‌های آینده این نهاد برای گسترش خدمات مشاوره‌ای و ارتقای دسترسی مددجویان به مشاوره‌های روانشناسی در سطح استان خبر داد.

در این برنامه خانم خرمی، مدیر کلینیک مشاوره رز، به تشریح خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای که به مددجویان کمیته امداد استان بوشهر ارائه می‌شود، پرداخت.