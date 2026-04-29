به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی رصد و پایش دقیق فعالیت‌های گروه‌های معاند، مأموران پلیس اطلاعات فاتب موفق شدند یکی از عوامل و هواداران جریان سلطنت‌طلب را در غرب تهران شناسایی و دستگیر کنند.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، این فرد به عنوان پیاده‌نظام دشمن فعالیت می‌کرد و تلاش داشت از طریق حمایت از حملات محور صهیونیستی-آمریکایی، علیه امنیت ملی کشور اقدام کند.

در پی دستگیری، ارتباطات متهم با دیگر مرتبطین این جریان معاند نیز شناسایی و تحت ضربه اطلاعاتی قرار گرفت.

بررسی‌ها نشان داد که متهم صرفاً تحت تأثیر تبلیغات شبکه‌های معاند و بدون شناخت واقعی از اهداف این جریان، اقدام به همکاری کرده است.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن تأکید بر برخورد قانونی با تمامی افرادی که امنیت ملی را تهدید می‌کنند، خاطرنشان کرد که خیانت و همصدایی با دشمنان ملت، با واکنش قاطع نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه خواهد شد.