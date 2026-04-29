دستگیری کلاهبردار ۴۸۰ میلیاردی در ایست و بازرسی نظرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند با اعلام این خبر گفت: ماموران حاضر در ایست و بازرسی یکی از نقاط شهرستان نظرآباد در حین انجام ماموریت به راننده یک خودرو سواری بنز مشکوک و دستور توقف آن را صادر می‌کنند.

وی با اشاره به کشف تعداد قابل توجهی دلار و شمش طلای تقلبی در خودرو این شخص، افزود: بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی راننده خودرو دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد منتقل می‌شود.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که این شخص با جعل عنوان و استفاده از دلار و طلای تقلبی از چندین شهروند مبلغی به میزان ۴۸۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

این مقام ارشد انتظامی از شناسایی مالباختگان این پرونده‌ها خبر داد و اظهار داشت: پس از تکمیل پرونده متهم به همراه مالباختگان برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سردار هداوند در پایان خاطرنشان کرد: علی رغم شرایط موجود؛ پلیس در دو ماه گذشته همچنان پرقدرت در حال خدمت رسانی به شهروندان بوده و لحظه‌ای از تامین امنیت شهروندان و برخورد با مجرمین دریغ نکرده است.