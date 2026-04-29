کشف گوشت گراز در شهرستان ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی قیصری اظهار داشت: ماموران پایگاه امنیت اقتصادی شهرستان ساری در راستای طرح کنترلی و نظارت بر واحدهای صنفی، یک باب مغازه قصابی متخلف را شناسایی کردند.
وی تصریح کرد: ماموران پایگاه امنیت اقتصادی ساری با بازرسی مغازه شناسایی شده، ۳۷۸ کیلو گوشت گراز را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساری تصریح کرد: فرد متخلف همراه با گوشت های کشف شده تحویل مراجع قضایی شد.
سرهنگ قیصری گفت: پلیس با به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب تمام تلاش خود را به کار بسته تا با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری سایر ادارات مرتبط ضمن شناسایی و دستگیری متخلفان در شهرستان مقابله کنند.
