۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

کشف گوشت گراز در شهرستان ساری

ساری- فرمانده انتظامی ساری از کشف ۳۷۸ کیلو گوشت گراز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی قیصری اظهار داشت: ماموران پایگاه امنیت اقتصادی شهرستان ساری در راستای طرح کنترلی و نظارت بر واحدهای صنفی، یک باب مغازه قصابی متخلف را شناسایی کردند.

وی تصریح کرد: ماموران پایگاه امنیت اقتصادی ساری با بازرسی مغازه شناسایی شده، ۳۷۸ کیلو گوشت گراز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری تصریح کرد: فرد متخلف همراه با گوشت های کشف شده تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ قیصری گفت: پلیس با به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب تمام تلاش خود را به کار بسته تا با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری سایر ادارات مرتبط ضمن شناسایی و دستگیری متخلفان در شهرستان مقابله کنند.

کد مطلب 6815160

