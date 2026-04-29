بخشش قاتل زن جوان به حرمت امام رضا(ع) در خرمدره

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی فرجی در مراسم بخشش خانواده مقتول که با حضور معاون قضایی و منابع انسانی و فرهنگی دادگستری استان، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان خرمدره، مدیر کل زندانهای استان ،مدیر نمایندگی ستاد دیه استان ،طاهری ، مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان‌های ابهر و خرمدره و جمعی از جامعه قرآنی در جامعه القرآن زنجان برگزار شد، با تبریک ولادت با سعادت امام رضا (ع) گفت: در آیات قرآنی و روایات دینی ما به امر گذشت تاکیدات زیادی شده است و امروز گذشت خانواده مقتول اقدامی ارزشمند و نزد خداوند اجر و پاداش فراوانی به همراه دارد .

رئیس کل دادگستری استان زنجان در تشریح پرونده گفت : زنی در سال ۱۴۰۳ در شهرستان خرمدره اقدام به قتل همسر خود کرده بود که پس از فرایند رسیدگی در دادگاه و تایید در دیوان عالی در آستانه اجرای حکم بود که با پیگیری مکرر ومیانجیگری رئیس دادگستری ،دادستان خرمدره در نهایت خانواده مقتول به حرمت امام رضا (ع)در سالروز ولادت امام رئوف مورد بخشش قرار گرفت.