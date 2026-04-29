۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۲۷

 وقوع سیلاب در جاده کرج - کندوان

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز اعلام کرد: بارش شدید باران سبب وقوع سیلاب و انتقال مخروطه به بخشی از محور کرج - کندوان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان شامگاه چهارشنبه گفت : این حادثه عصر چهارشنبه رخ داد که بلافاصله تیم های راهداری گچسر با حضور در محل نسبت به پاکسازی جاده اقدام کردند.

وی بیان کرد: این حادثه‌ خسارت مالی و جانی در پی نداشته است.

مدیر کل راهدای و حمل و نقل جاده‌ای البرز از رانندگان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان با شماره تلفن ١۴١ تماس بگیرند.

جاده گردشگری کرج - چالوس به طول ۱۶۰ کیلومتر نیمی از آن در حوزه جغرافیایی استان البرز و مابقی در استان مازندران قرار دارد.

