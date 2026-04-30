به گزارش خبرگزاری مهر، شعب کشیک تعدادی از بانک‌های استان کرمانشاه برای روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت تعیین و معرفی شدند تا خدمات ضروری بانکی به شهروندان ارائه شود.

بر اساس این گزارش، بانک ملی در شهر کرمانشاه با چند شعبه فعال و در شهرستان‌هایی از جمله پاوه، جوانرود، اسلام‌آبادغرب، گیلانغرب، کرندغرب، سرپل‌ذهاب، قصرشیرین، هرسین و صحنه آماده خدمت‌رسانی خواهد بود.

همچنین بانک مسکن نیز با تعدادی از شعب در مرکز استان و شهرستان‌هایی مانند اسلام‌آبادغرب، کنگاور، پاوه، سنقر، هرسین، صحنه، قصرشیرین و گیلانغرب فعالیت خواهد داشت.

در ادامه، بانک‌های صادرات، ملت و تجارت نیز شعب منتخب خود را در شهر کرمانشاه و برخی شهرستان‌ها از جمله صحنه، اسلام‌آبادغرب، قصرشیرین و جوانرود برای ارائه خدمات تعیین کرده‌اند.

بانک‌های رفاه، مهر ایران و کشاورزی نیز با در نظر گرفتن شعب کشیک در نقاط مختلف شهری و روستایی استان، خدمات بانکی مورد نیاز مردم را پوشش خواهند داد.

بر اساس این اطلاعیه، سایر بانک‌ها از جمله بانک صنعت و معدن، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید نیز با تعیین شعب مشخص در کرمانشاه و برخی شهرستان‌ها، در این روز فعال خواهند بود.