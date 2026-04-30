۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۹

اعلام شعب کشیک بانک‌ها در کرمانشاه

کرمانشاه - فهرست شعب کشیک بانک‌های استان کرمانشاه برای روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت به منظور ارائه خدمات بانکی به شهروندان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شعب کشیک تعدادی از بانک‌های استان کرمانشاه برای روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت تعیین و معرفی شدند تا خدمات ضروری بانکی به شهروندان ارائه شود.

بر اساس این گزارش، بانک ملی در شهر کرمانشاه با چند شعبه فعال و در شهرستان‌هایی از جمله پاوه، جوانرود، اسلام‌آبادغرب، گیلانغرب، کرندغرب، سرپل‌ذهاب، قصرشیرین، هرسین و صحنه آماده خدمت‌رسانی خواهد بود.

همچنین بانک مسکن نیز با تعدادی از شعب در مرکز استان و شهرستان‌هایی مانند اسلام‌آبادغرب، کنگاور، پاوه، سنقر، هرسین، صحنه، قصرشیرین و گیلانغرب فعالیت خواهد داشت.

در ادامه، بانک‌های صادرات، ملت و تجارت نیز شعب منتخب خود را در شهر کرمانشاه و برخی شهرستان‌ها از جمله صحنه، اسلام‌آبادغرب، قصرشیرین و جوانرود برای ارائه خدمات تعیین کرده‌اند.

بانک‌های رفاه، مهر ایران و کشاورزی نیز با در نظر گرفتن شعب کشیک در نقاط مختلف شهری و روستایی استان، خدمات بانکی مورد نیاز مردم را پوشش خواهند داد.

بر اساس این اطلاعیه، سایر بانک‌ها از جمله بانک صنعت و معدن، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید نیز با تعیین شعب مشخص در کرمانشاه و برخی شهرستان‌ها، در این روز فعال خواهند بود.

