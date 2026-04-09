۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۰

اعلام شعب کشیک بانک‌های کرمانشاه در روز پنجشنبه

کرمانشاه- شعب کشیک بانک‌های استان کرمانشاه برای ارائه خدمات بانکی در روز پنجشنبه ۲۰ فروردین اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شعب کشیک بانک‌های استان کرمانشاه برای ارائه خدمات بانکی در روز پنجشنبه ۲۰ فروردین مشخص و اعلام شد.

بر این اساس در بانک ملی شعب آزادی، دولت‌آباد، سعدی، جلیلی، چهارراه مدرس، شریعتی، شهرک تعاون، دبیر اعظم، دادگستری، میدان ارشاد، شهرک ژاندارمری، سی متری دوم و دیزل‌آباد در شهر کرمانشاه فعال خواهند بود. همچنین در شهرستان‌ها شعب ۲۶ مرداد پاوه، ثلاث باباجانی، غفاری سنقر و کلیایی، حداد عادل اسلام‌آبادغرب، ۲۲ بهمن گیلانغرب، زاگرس سرپل‌ذهاب، فرهاد قصرشیرین، امام خمینی صحنه و مطهری کنگاور کشیک هستند.

در بانک مسکن نیز شعب آبادانی و مسکن، فجر، شهید جعفری، شهید مصطفی امامی، دادگستری، تعاون، طاق بستان، کارگر و شهید رجایی در کرمانشاه و شعب گیلانغرب، فکوری اسلام‌آبادغرب، سنقر و کلیایی و صحنه در شهرستان‌ها خدمات ارائه می‌دهند.

همچنین در بانک صادرات شعبه چهارراه بسیج کرمانشاه و در شهرستان‌ها شعب گیلانغرب و سنقر و کلیایی فعال هستند.

در بانک ملت شعب چهارراه بسیج، میدان فردوسی، گلستان و امام حسین در کرمانشاه و شعب شهید چمران اسلام‌آبادغرب و صحنه در شهرستان‌ها کشیک خواهند بود.

بر اساس این گزارش، در بانک رفاه شعب شهید جعفری، گلستان و گل‌ها در کرمانشاه و شعب قصرشیرین، جوانرود و هرسین در شهرستان‌ها فعال هستند.

در بانک مهر ایران نیز شعب شریعتی، ولیعصر، بلوار آبادانی و مسکن، میدان آزادی و فاطمی در کرمانشاه و شعب کنگاور، قصرشیرین، اسلام‌آبادغرب، هرسین، پاوه و روانسر در شهرستان‌ها آماده خدمت‌رسانی خواهند بود.

همچنین در بانک کشاورزی شعب مرکزی، شهید بهشتی، فارسینج، ابوذر، سه‌راه شریعتی، کوهساری و طاق بستان در کرمانشاه و شعب امام اسلام‌آبادغرب، کنگاور، روانسر، ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب، بیستون، ماهیدشت، ریجاب، گواور و باینگان در شهرستان‌ها کشیک هستند.

در بانک تجارت نیز شعب مسکن، مطهری، فرهنگیان، عشایر، الهیه، شهرک معلم و ۲۲ بهمن در کرمانشاه و شعب مرکزی کنگاور، اسلام‌آبادغرب، پاوه و گیلانغرب در شهرستان‌ها فعال خواهند بود.

بر اساس اعلام انجام شده، بانک صنعت و معدن در شعبه بلوار شهید بهشتی کرمانشاه و بانک توسعه تعاون در شعبه شهید بهشتی کرمانشاه و همچنین شعب کنگاور و گیلانغرب خدمات ارائه می‌دهند.

همچنین پست بانک در شعبه نوبهار کرمانشاه و شعب شهرستان‌های کنگاور، سنقر و کلیایی، سرپل ذهاب و اسلام‌آبادغرب آماده ارائه خدمات بانکی به شهروندان است.

