به گزارش خبرگزاری مهر، شعب کشیک بانکهای استان کرمانشاه برای ارائه خدمات بانکی در روز پنجشنبه ۲۰ فروردین مشخص و اعلام شد.
بر این اساس در بانک ملی شعب آزادی، دولتآباد، سعدی، جلیلی، چهارراه مدرس، شریعتی، شهرک تعاون، دبیر اعظم، دادگستری، میدان ارشاد، شهرک ژاندارمری، سی متری دوم و دیزلآباد در شهر کرمانشاه فعال خواهند بود. همچنین در شهرستانها شعب ۲۶ مرداد پاوه، ثلاث باباجانی، غفاری سنقر و کلیایی، حداد عادل اسلامآبادغرب، ۲۲ بهمن گیلانغرب، زاگرس سرپلذهاب، فرهاد قصرشیرین، امام خمینی صحنه و مطهری کنگاور کشیک هستند.
در بانک مسکن نیز شعب آبادانی و مسکن، فجر، شهید جعفری، شهید مصطفی امامی، دادگستری، تعاون، طاق بستان، کارگر و شهید رجایی در کرمانشاه و شعب گیلانغرب، فکوری اسلامآبادغرب، سنقر و کلیایی و صحنه در شهرستانها خدمات ارائه میدهند.
همچنین در بانک صادرات شعبه چهارراه بسیج کرمانشاه و در شهرستانها شعب گیلانغرب و سنقر و کلیایی فعال هستند.
در بانک ملت شعب چهارراه بسیج، میدان فردوسی، گلستان و امام حسین در کرمانشاه و شعب شهید چمران اسلامآبادغرب و صحنه در شهرستانها کشیک خواهند بود.
بر اساس این گزارش، در بانک رفاه شعب شهید جعفری، گلستان و گلها در کرمانشاه و شعب قصرشیرین، جوانرود و هرسین در شهرستانها فعال هستند.
در بانک مهر ایران نیز شعب شریعتی، ولیعصر، بلوار آبادانی و مسکن، میدان آزادی و فاطمی در کرمانشاه و شعب کنگاور، قصرشیرین، اسلامآبادغرب، هرسین، پاوه و روانسر در شهرستانها آماده خدمترسانی خواهند بود.
همچنین در بانک کشاورزی شعب مرکزی، شهید بهشتی، فارسینج، ابوذر، سهراه شریعتی، کوهساری و طاق بستان در کرمانشاه و شعب امام اسلامآبادغرب، کنگاور، روانسر، ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب، بیستون، ماهیدشت، ریجاب، گواور و باینگان در شهرستانها کشیک هستند.
در بانک تجارت نیز شعب مسکن، مطهری، فرهنگیان، عشایر، الهیه، شهرک معلم و ۲۲ بهمن در کرمانشاه و شعب مرکزی کنگاور، اسلامآبادغرب، پاوه و گیلانغرب در شهرستانها فعال خواهند بود.
بر اساس اعلام انجام شده، بانک صنعت و معدن در شعبه بلوار شهید بهشتی کرمانشاه و بانک توسعه تعاون در شعبه شهید بهشتی کرمانشاه و همچنین شعب کنگاور و گیلانغرب خدمات ارائه میدهند.
همچنین پست بانک در شعبه نوبهار کرمانشاه و شعب شهرستانهای کنگاور، سنقر و کلیایی، سرپل ذهاب و اسلامآبادغرب آماده ارائه خدمات بانکی به شهروندان است.
نظر شما