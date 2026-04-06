به گزارش خبرنگار مهر، لیست شعب کشیک بانک‌های دولتی و خصوصی استان کرمانشاه به منظور ارائه خدمات بانکی و رفع نیازهای هم‌استانی‌ها در روز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه مشخص و اعلام شد که بر این اساس، بانک‌های مختلف در سطح شهر کرمانشاه و شهرستان‌های تابعه به صورت پیوسته فعالیت خواهند داشت.

در خصوص بانک ملی، مراجعان در شهر کرمانشاه می‌توانند به شعب آزادی، کارگشایی، امام خمینی (ره)، سه‌راه حافظیه، گلستان، الهیه، شیرودی، فاطمیه، شهید جعفری، عشایر، خیام، شهید محمد منتظری، گلایول، کارگر، بلوار شهید بهشتی، میدان کاشانی، آبادانی و مسکن، جهاد، مصطفی امامی، میدان مرکزی و بسیج مراجعه کنند. همچنین این بانک در شهرستان‌ها از طریق شعب امام خمینی (ره) سرپل‌ذهاب، قصرشیرین، هرسین، صحنه، ۲۶ مرداد پاوه، سنقر و کلیایی، طالقانی اسلام‌آبادغرب، گیلانغرب، امام خمینی (ره) کنگاور، کرندغرب، جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی، سرپل‌ذهاب، نودشه، باینگان، نوسود، بیستون، کوزران، گواور، گهواره، ریجاب و ماهیدشت خدمت‌رسانی خواهد کرد. از سوی دیگر، بانک مسکن در شهر کرمانشاه شعب مرکزی، شریعتی، پردیس، سیلو، الهیه، کارگر، گلستان، فجر، تعاون و آبادانی و مسکن را فعال کرده و در شهرستان‌های گیلانغرب، سرپل‌ذهاب، فکوری و چمران اسلام‌آبادغرب، پاوه، هرسین، کنگاور، جوانرود، قصرشیرین، سنقر و کلیایی، صحنه، روانسر و کرندغرب آماده ارائه خدمات به هم‌استانی‌ها است.

برای دریافت خدمات از بانک صادرات در شهر کرمانشاه، شعب چهارراه بسیج، نواب، شهدا، کاشانی، فرهنگیان فاز ۲، رجایی، گلستان، الهیه، مسکن، اسلامیه، ابوذر، آل‌آقا و فردوسی تعیین شده‌اند و در تمامی شهرستان‌ها نیز شعب این بانک به طور کامل فعال هستند. بانک ملت نیز در تمامی شعبات شهر کرمانشاه به غیر از شعب چمران، مسکن، گلستان، بازار و شهدا دایر است و در تمامی شهرستان‌ها نیز پذیرای مشتریان خواهد بود. گفتنی است که شعبات بانک رفاه کارگران در تمامی شهرستان‌ها فعال بوده و در سطح شهر کرمانشاه نیز تمامی شعب به استثنای بلوار طاق‌بستان، شهید جعفری، گلستان و بیستون دایر می‌باشند.

بانک سپه در مرکز استان از طریق شعب سعدی، استاد مطهری، طاق‌بستان، خواروبار، بازار، ۲۲ بهمن، دیزل‌آباد، میدان جمهوری، شهید طباطبایی‌نژاد، بلوار شهید بهشتی، شهید مصطفی امامی، شهدای کارگر، آیت‌الله اشرفی اصفهانی، امام رضا (ع)، پزشکان، میدان ارشاد، بیمارستان امام حسین (ع)، خیابان سنگر، حافظیه، امام خمینی (ره)، فرهنگیان، تعاون، الهیه، شهدا، سی‌متری دوم، غدیر، آبادانی و مسکن، راهنمایی و رانندگی، آیت‌الله نجومی، آزادی و بوستان آماده خدمت‌رسانی است. این بانک در شهرستان‌ها نیز از طریق شعب شهدای مرصاد، مخابرات و شهید صیاد شیرازی اسلام‌آبادغرب، شهید سپهبد شیرازی و امام خمینی (ره) کنگاور، شهید چمران و انقلاب پاوه، میراحمد و شهدای بازی‌دراز سرپل‌ذهاب، میدان سپاه و میدان معلم سنقر و کلیایی، و شعب امام خمینی (ره) هرسین، جوانرود، سراب روانسر، شهید شمشادیان صحنه، نخلستان قصرشیرین، کرندغرب و مسجد جامع گیلانغرب فعالیت می‌کند. بر اساس این گزارش، تمامی شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز در مرکز استان و تمامی شهرستان‌ها دایر خواهند بود.

شعب کشیک بانک کشاورزی در کرمانشاه شامل شعبه مرکزی، شهید بهشتی، شهید رجایی، بلوار گلها، سه‌راه شریعتی، ابوذر، مدرس، نوبهار، طاق‌بستان، گلستان و فارسینج است و در شهرستان‌های کنگاور، جوانرود، قصرشیرین، دالاهو، پاوه، سنقروکلیایی، صحنه، هرسین، اسلام‌آبادغرب، روانسر، ثلاث باباجانی، سرپل‌ذهاب، گیلانغرب، گهواره، باینگان، گودین، ریجاب، نوسود، قزانچی و دیره فعالند. متقاضیان خدمات بانک تجارت در کرمانشاه نیز می‌توانند به شعب بازار، بهشتی، دیزل‌آباد، فردوسی، رجایی، ابوذر، کارمندان، نفت، ارشاد، شهر صنعتی و واحد ارزی و در شهرستان‌ها به شعب جوانرود، صحنه، استقلال کنگاور، هرسین، اسلام‌آبادغرب، قصرشیرین، پاوه، سنقر و کلیایی، گیلانغرب و سرپل‌ذهاب مراجعه نمایند.

در نهایت، بانک صنعت و معدن تنها در شعبه بلوار شهید بهشتی کرمانشاه کشیک خواهد داشت. بانک توسعه تعاون نیز شعب مرکزی، شهید بهشتی و آیت‌الله کاشانی را در شهر کرمانشاه و تمامی شعب خود را در شهرستان‌ها فعال نگه می‌دارد. شایان ذکر است که تمامی شعب صندوق کارآفرینی امید و همچنین تمامی شعب پست بانک در سطح شهر کرمانشاه و تمامی شهرستان‌های استان آماده ارائه خدمات بانکی در روز دوشنبه خواهند بود.