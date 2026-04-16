به گزارش خبرنگار مهر، با هدف رفاه حال شهروندان و جلوگیری از ایجاد وقفه در امور مالی و بانکی مردم، لیست شعب کشیک بانکهای استان کرمانشاه برای روز پنجشنبه ۲۷ فروردینماه منتشر شد. بر این اساس، مشتریان میتوانند برای انجام امور ضروری بانکی خود در این روز، به شعب منتخب در مرکز استان و سایر شهرستانها مراجعه کنند.
در همین راستا، بانک ملی ایران شعب آزادی، دولتآباد، سعدی، جلیلی، چهارراه مدرس، شریعتی، شهرک تعاون، دبیراعظم، دادگستری، میدان ارشاد، شهرک ژاندارمری، سیمتری دوم و دیزلآباد را در شهر کرمانشاه فعال کرده است. مشتریان این بانک در شهرستانها نیز میتوانند به شعب ۲۶ مرداد پاوه، ثلاث باباجانی، حداد عادل اسلامآبادغرب، ۲۲ بهمن گیلانغرب، زاگرس سرپلذهاب، فرهاد قصرشیرین، امام خمینی (ره) هرسین، امام خمینی (ره) صحنه و مطهری کنگاور مراجعه نمایند.
بانک کشاورزی نیز شعب بلوار کشاورز، میدان آزادی و نوبهار را در شهر کرمانشاه و شعب شهرستانهای جوانرود، پاوه، گیلانغرب، قصرشیرین، دالاهو، اسلامآبادغرب، هرسین، صحنه، سنقروکلیایی و گودین را به عنوان شعب کشیک در نظر گرفته است. از سوی دیگر، خدمات بانک تجارت در شهر کرمانشاه از طریق شعب بازار، فردوسی، رجایی، ابوذر، کارمندان و ارشاد و در شهرستانها از طریق شعب جوانرود، استقلال کنگاور، سرپلذهاب و قصرشیرین به مشتریان ارائه میشود.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، بانک مسکن در شعب سعدی، گلستان، طاقبستان، دادگستری و مصطفی امامی در مرکز استان و شعبه گیلانغرب در شهرستانها فعال خواهد بود. همچنین بانک ملت شعب جمهوری، علوم پزشکی، بازار و ۲۲ بهمن در شهر کرمانشاه و شعب گیلانغرب و سیمانغرب را کشیک اعلام کرده است. مشتریان بانک صادرات نیز میتوانند امور خود را در شعبه میدان کاشانی در شهر کرمانشاه و شعب شهرستانهای کنگاور و اسلامآبادغرب پیگیری کنند. بانک رفاه کارگران هم در شعب بلوار طاقبستان، ایثار و کاشانی شهر کرمانشاه و شعب سرپلذهاب، پاوه و صحنه آماده خدمترسانی است.
در خصوص سایر بانکها، بانک قرضالحسنه مهر ایران شعب دولتآباد، مدرس و طاقبستان را در شهر کرمانشاه و شعب سرپلذهاب، سنقروکلیایی و جوانرود را در شهرستانها فعال کرده است. خدمات بانک توسعه تعاون در شعبه آیتالله کاشانی شهر کرمانشاه و شعب سرپلذهاب و جوانرود ارائه خواهد شد. پستبانک نیز در شعبه مرکزی کرمانشاه و شعب شهرستانهای صحنه، گیلانغرب و جوانرود میزبان مراجعان خواهد بود. افزون بر این، تنها شعبه کشیک بانک صنعت و معدن در این روز، شعبه بلوار شهید بهشتی در کلانشهر کرمانشاه تعیین شده است.
