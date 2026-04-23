لیست شعب کشیک پنجشنبه در کرمانشاه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به لزوم تداوم خدمت‌رسانی به مردم و فعالیت‌های اقتصادی، لیست شعب کشیک بانک‌های مختلف در سطح شهر کرمانشاه و سایر شهرستان‌های استان برای روز پنج‌شنبه اعلام شد.

در بانک ملی شعب آزادی، دولت‌آباد، سعدی، جلیلی، چهارراه مدرس، شریعتی، شهرک تعاون، دبیراعظم، دادگستری، میدان ارشاد، شهرک ژاندارمری، سی‌متری دوم و دیزل‌آباد در شهر کرمانشاه و شعب ۲۶ مرداد پاوه، ثلاث باباجانی، حداد عادل اسلام‌آبادغرب، ۲۲ بهمن گیلانغرب، زاگرس سرپل‌ذهاب، فرهاد قصرشیرین، امام خمینی هرسین، امام خمینی صحنه و مطهری کنگاور در شهرستان‌ها فعال هستند.

در بانک مسکن نیز شعب دکتر شریعتی، ۲۲ بهمن، دیزل‌آباد، بلوار شهید بهشتی، شهدای کارگر، میدان ارشاد، آبادانی و مسکن، آیت‌الله نجومی، نوبهار، فردوسی و استاد شهریار در کلانشهر کرمانشاه و شعب شهدای مرصاد و شهید منتظری اسلام‌آبادغرب، آیت‌الله عراقی کنگاور، شهدای بازی‌دراز سرپل‌ذهاب، ایثار هرسین، جوانرود و روانسر آماده ارائه خدمات خواهند بود.

همچنین شعبه نواب در کرمانشاه و شعب شهرستان‌های صحنه و سرپل‌ذهاب برای بانک صادرات؛ شعب طاق‌بستان و مطهری در کرمانشاه و شعب قصرشیرین و سنقروکلیایی برای بانک ملت؛ و شعب مرکزی، مطهری، الهیه، شهرک معلم، کارمندان و ۲۲ بهمن در شهر کرمانشاه به همراه شعب مرکزی کنگاور، اسلام‌آبادغرب، پاوه و گیلانغرب برای بانک تجارت در این روز کشیک هستند.

بر پایه این گزارش، بانک رفاه کارگران در شعب نوبهار و معلم کرمانشاه و شهرستان‌های گیلانغرب، روانسر، کنگاور و بیستون و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در شعب لاله مسکن، ولیعصر و میدان فاطمی کرمانشاه و شهرستان‌های گیلانغرب، ثلاث باباجانی و صحنه خدمات بانکی را ارائه می‌دهند. شعب کشیک بانک کشاورزی نیز شامل شعبه‌های شهید رجایی، بلوار گلها، کوهساری، شهید واحدی، قلعه محمدحسن‌خان و ایثار در کرمانشاه و شهرستان‌های جوانرود، اسلام‌آبادغرب، روانسر، سرپل‌ذهاب، میان‌راهان، بیستون، ماهیدشت، گهواره و نوسود تعیین شده است.

در ادامه این لیست، بانک صنعت و معدن در شعبه بلوار شهید بهشتی کرمانشاه، بانک توسعه تعاون در شعبه مرکزی کرمانشاه و شعب شهرستان‌های دالاهو و هرسین، پست‌بانک در شعبه پیام کرمانشاه و شعب شهرستان‌های هرسین، پاوه و قصرشیرین و در نهایت صندوق کارآفرینی امید در شعبه مرکزی کرمانشاه و شعب شهرستان‌های سنقروکلیایی، جوانرود و اسلام‌آبادغرب در روز پنج‌شنبه فعال بوده و آماده پاسخگویی و خدمت‌رسانی به مراجعین خواهند بود.