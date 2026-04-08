به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانکهای استان کرمانشاه، تعدادی از شعب در مرکز استان و شهرستانها روز چهارشنبه ۱۹ فروردین به عنوان شعب کشیک فعال خواهند بود و خدمات بانکی مورد نیاز شهروندان را ارائه میکنند.
طبق این اطلاعیه، در بانک ملی شعب متعددی در شهر کرمانشاه از جمله آزادی، کارگشایی، امام خمینی، سهراه حافظیه، گلستان، الهیه، شیرودی، فاطمیه، شهید جعفری، عشایر، خیام، شهید محمد منتظری، گلایول، کارگر، بلوار شهید بهشتی، میدان کاشانی، آبادانی و مسکن، جهاد، مصطفی امامی، میدان مرکزی، بسیج و طالقانی فعال هستند و در شهرستانها نیز شعبی در اسلامآبادغرب، کنگاور، سرپلذهاب، جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی، پاوه، سنقر و کلیایی، گیلانغرب، قصرشیرین، هرسین، صحنه، نودشه و باینگان خدمات ارائه میدهند.
همچنین در بانک مسکن شعب مرکزی، شریعتی، پردیس، سیلو، الهیه، کارگر، گلستان، فجر، تعاون و آبادانی و مسکن در کرمانشاه فعال بوده و در شهرستانها نیز شعبی در گیلانغرب، سرپلذهاب، اسلامآبادغرب، پاوه، هرسین، کنگاور، جوانرود، قصرشیرین، سنقر و کلیایی، صحنه، روانسر و کرندغرب آماده خدمترسانی خواهند بود.
بر اساس این گزارش، بانک صادرات نیز شعب چهارراه بسیج، نواب، شهدا، کاشانی، فرهنگیان فاز ۲، رجایی، گلستان، الهیه، مسکن، اسلامیه، ابوذر، آلآقا و فردوسی در کرمانشاه را به عنوان شعب فعال معرفی کرده و تمامی شعب این بانک در شهرستانها نیز فعالیت خواهند داشت.
در بانک ملت تمامی شعب شهر کرمانشاه به جز میدان مرکزی، میدان امام حسین، چهارراه بسیج، عشایر و چمران فعال هستند و در شهرستانها نیز همه شعب به جز اسلامآبادغرب خدمات ارائه میکنند. همچنین بانک رفاه نیز تمامی شعب خود در استان را به جز شعب مدرس، معلم، گلها و دیزلآباد در کرمانشاه فعال اعلام کرده است.
بر اساس اعلام صورت گرفته، شعب منتخب بانکهای سپه، کشاورزی، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، مهر ایران، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید نیز در شهر کرمانشاه و شهرستانهای استان به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت و خدمات بانکی مورد نیاز شهروندان را ارائه میکنند.
