  1. استانها
  2. قم
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۱۷

آزادی ۸ زندانی جرایم غیرعمد در قم

آزادی ۸ زندانی جرایم غیرعمد در قم

قم- رییس کل دادگستری قم گفت: همزمان با سالروز ولادت حضرت امام رضا(ع)، هشت زندانی جرایم غیر عمد در این استان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با اعلام خبر آزادی ۸ زندانی جرایم غیرعمد در قم گفت: این زندانیان با کمک ۵۰۰ میلیون تومانی اداره کل اوقاف و امور خیریه از محل منابع موقوفه شیخان و پیگیری ستاد دیه استان به آغوش خانواده خود بازگشتند.

هدف از این تصمیم، کمک به بازگشت اجتماعی زندانیان، ایجاد روحیه امیدواری و تسهیل در روند بازپروری آنان است.

در جریان بازدید سرپرست حوزه قضایی بخش خلجستان از زندان مرکزی قم نیز که هفته گذشته صورت گرفت، مقدمات آزادی، اعطای مرخصی به مددجویان زندانیِ واجد شرایط و بررسی سایر ارفاقات قانونی مورد تقاضا و نهایتا ارشاد قضایی ۲۰ نفر از آنان فراهم گردید.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب کهک نیز به مناسبت عید سعید فطر و فرا رسیدن سال نو، با مرخصی و آزادی ۲۹ نفر از زندانیان این شهرستان موافقت کرد.

کد مطلب 6815710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها