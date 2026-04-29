به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با اعلام خبر آزادی ۸ زندانی جرایم غیرعمد در قم گفت: این زندانیان با کمک ۵۰۰ میلیون تومانی اداره کل اوقاف و امور خیریه از محل منابع موقوفه شیخان و پیگیری ستاد دیه استان به آغوش خانواده خود بازگشتند.

هدف از این تصمیم، کمک به بازگشت اجتماعی زندانیان، ایجاد روحیه امیدواری و تسهیل در روند بازپروری آنان است.

در جریان بازدید سرپرست حوزه قضایی بخش خلجستان از زندان مرکزی قم نیز که هفته گذشته صورت گرفت، مقدمات آزادی، اعطای مرخصی به مددجویان زندانیِ واجد شرایط و بررسی سایر ارفاقات قانونی مورد تقاضا و نهایتا ارشاد قضایی ۲۰ نفر از آنان فراهم گردید.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب کهک نیز به مناسبت عید سعید فطر و فرا رسیدن سال نو، با مرخصی و آزادی ۲۹ نفر از زندانیان این شهرستان موافقت کرد.