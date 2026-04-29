آزادی ۱۲۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در مازندران نیازمند حمایت خیران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمس شامگاه چهارشنبه در نشست دادگستری مازندران، با اشاره به تحقق کامل اهداف ۵ ساله این ستاد در استان مازندران، افزود: عملکرد ستاد دیه در استان مازندران بسیار مطلوب بوده و در مواردی مانند پذیرش اعسار، گذشت شکات و تامین بدهی زندانیان، رشد قابل توجهی داشته است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با تقدیر از عملکرد نمایندگی ستاد دیه در مازندران، به وجود بیش از یکهزار و ۲۰۰ زندانی جرائم غیرعمد در استان اشاره و تاکید کرد: حدود ۳۰۰ نفر از این زندانیان، واجد شرایط بهره مندی از کمک های ستاد دیه هستند.

شمس همچنین وضعیت جذب کمک‌های های مردمی وآزادی زندانیان در استان مازندران را طی سال گذشته مطلوب ارزیابی کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این نشست با تقدیر از دست اندرکاران ستاد دیه در کشور و استان، افزود: خدمت در ستاد دیه و کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است.

عباس پوریانی با اشاره به این مطلب که بسیاری از زندانیان چشم انتظار کمک‌های خیرین و مساعدت مسئولین برای رهایی از زندان هستند، تاکید کرد: نگاه دستگاه قضایی مازندران کاهش جمعیت کیفری و کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با بهره مندی از موارد قانونی است و مترصد استفاده از کمترین موقیعت ها در این خصوص هستیم.

رئیس کل دادگستری مازندران با تقدیر از عملکرد و پیگیری مدیرکل زندان های مازندران و همچنین مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان، خاطرنشان کرد: دادگستری مازندران با بهره مندی از تمام ظرفیت های قانونی خود، برای ازادی زندانیان جرائم غیرعمد در استان تلاش می کند.