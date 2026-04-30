پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت عبدالحمید نقره کار

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس در پیامی درگذشت عبدالحمید نقرهکار استاد برجسته و چهره ماندگار عرصه معماری را تسلیت گفت.
متن پیام آقای قالیباف به شرح زیر است:
انَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
خبر درگذشت دکتر عبدالحمید نقرهکار، استاد برجسته و چهره ماندگار عرصه معماری، موجب تألم و تأثر عمیق اینجانب گردید.
بیگمان، خدمات ارزنده و درخشان آن فقید سعید در قامت یک استاد صاحبنظر، همواره در مسیر توسعه هنر معماری کشور راهگشا بوده است. سوابق درخشان ایشان در عرصههای علمی و پژوهشی، همواره به عنوان گنجینهای ارزشمند برای نسل جوان و جامعه معماری کشور محسوب میشود.
جامعه علمی و دانشگاهی کشور یکی از سرمایههای گرانبهای خود را از دست داد. این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، تمامی شاگردان و وارثان فکری آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن روح ایشان، علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
