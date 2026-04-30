  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۵

تداوم نقض آتش‌بس لبنان توسط تل‌آویو؛ حزب‌الله پاسخ داد

حزب‌الله لبنان در پاسخ به نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی، مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس لبنان، شهرهای حاریص، بیت یاحون و الغندوریه در جنوب این کشور را هدف قرار داد.

از سوی دیگر، در پی شلیک موشک و پهپاد از سوی حزب الله لبنان در پاسخ به نقض آتش بس، آژیر خطر در ۱۵ نقطه در الجلیل غربی به صدا درآمد.

در همین حال، رسانه‌های عبری اعلام کردند که پس از اصابت مستقیم موشک به شومیرا در الجلیل غربی، یک خودروی زرهی ارتش رژیم اشغالگر دچار آتش سوزی شد.

رژیم صهیونیستی به صورت روزانه با نقض آتش بس، به مناطق جنوبی لبنان حمله می کند. حزب الله نیز این حملات را بی پاسخ نگذاشته و اعلام کرده تا زمانی که نظامیان این رژیم خاک لبنان را ترک نکنند شمال سرزمین های اشغالی برای صهیونیست ها امن نخواهد بود.

کد مطلب 6815797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها