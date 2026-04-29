نماینده حزب الله: تجربه «آنتوان لحد» در جنوب لبنان تکرار نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، حسن فضل‌الله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، تاکید کرد: جانفشانی‌های مقاومت و پایداری مردم، نقشه‌های رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان در نطفه خفه خواهد کرد.

حسن فضل‌الله در جریان نشستی در مجلس نمایندگان اظهار داشت: صحنه‌های کشتار روزانه غیرنظامیان و تخریب روشمند روستاهای مرزی، ایجاب می‌کند، نهاد قدرت از گزینه‌های مبتنی بر عقب‌نشینی دست بردارد و ادبیات تحریک‌آمیز و متهم‌سازی به خیانت را متوقف کند.

وی تاکید کرد: این رویکرد تنها به سود دشمن است و ثبات و ساختار مشارکتی لبنان را که در پیمان طائف تثبیت شده، تهدید می‌کند.

وی در ادامه افزود: استمرار این شیوه، باعث می شود حاکمیت، نقش و مشروعیت خود مطابق با قانون اساسی را از دست بدهد و به طرفی جانب‌دار علیه بخش وسیعی از لبنانی‌ها تبدیل شود.

فضل‌الله همچنین اعلام کرد که هرگونه مسیر مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی، از هیچ‌گونه پوشش ملی برخوردار نخواهد شد.

این نماینده پارلمان در پایان تأکید کرد: راه حل مطلوب در بازگشت حاکمیت به آغوش ملت نهفته است به‌گونه‌ای که وحدت و حاکمیت ملی لبنان به‌طور کامل حفظ شود.

عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» لبنان، درباره تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای تحمیل یک کمربند امنیتی در خاک لبنان و تکرار تجربه «آنتوان لحد» و فالانژیست‌ها در جنوب این کشور هشدار داد وگفت: تلاش دشمن برای تحمیل کمربند امنیتی در جنوب را ناکام خواهیم گذاشت.

گفتنی است آنتوان لحد یک سرلشکر مسیحی ارتش لبنان بود که در سال ۱۹۸۴ رهبری گروهی موسوم به ارتش جنوب لبنان را بر عهده گرفت که به عنوان یک گروه شبه‌نظامی توسط اسرائیل تأمین مالی، تجهیز و آموزش داده می‌شد. وظیفه اصلی آن‌ها اداره و حفاظت از منطقه اشغالی جنوب لبنان معروف به کمربند امنیتی و جنگیدن با گروه‌های مقاومت به‌ویژه حزب‌الله و جنبش امل بود.