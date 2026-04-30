به گزارش خبرنگار مهر، لیلا آژیر، صبح پنجشنبه در مجمع سالیانه صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی استان، بر ضرورت حمایت هدفمند از کسبوکارهای زنان در مناطق روستایی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش مهم زنان روستایی در تحقق توسعه پایدار، اظهار کرد: رفع موانع تولید در مسیر توسعه کسبوکارهای زنان روستایی از اولویتهای مورد تأکید مدیریت استان است و در این راستا برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
آژیر افزود: تلاش میشود با افزایش بهرهمندی از تسهیلات تبصره ۱۸ و توسعه مشاغل خانگی، زمینه تقویت فعالیتهای اقتصادی زنان روستایی فراهم و مسیر اشتغالزایی در این مناطق هموارتر شود.
ایجاد بازار فروش برای محصولات تولیدی زنان روستایی
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان، ایجاد بازار فروش برای محصولات تولیدی زنان روستایی را یکی از نیازهای اساسی این حوزه دانست و تصریح کرد: در این زمینه برنامههایی برای اختصاص فضاهایی در روستابازارهای استان در دستور کار قرار دارد تا امکان عرضه مستقیم محصولات برای بانوان فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت توانمندسازی و ارتقای دانش کسبوکار، برگزاری دورههای آموزشی نوین از جمله آموزشهای مرتبط با فناوریهای جدید را در توسعه فعالیتهای اقتصادی زنان مؤثر دانست.
آژیر خاطرنشان کرد: تقویت زیرساختهای حمایتی، توسعه آموزشهای کاربردی و تسهیل دسترسی به منابع مالی از جمله راهبردهایی است که با هدف توانمندسازی زنان روستایی در استان دنبال میشود.
