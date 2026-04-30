صالحی: خلیج فارس و تنگه هرمز، پیشانی مقاومت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت روز ملی خلیج فارس اظهار داشت: جنگ تحمیلی و رمضان، باعث شد روز ملی خلیج فارس معنا و جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. امسال علاوه بر برنامه‌های استانی، در جزیره هرمز حضور نمادین داشتیم که نشان می‌دهد تنگه هرمز همیشه تنگه‌ای برای ایران بوده، اما امروز فقط یک تنگه جغرافیایی نیست، بلکه یک تنگه استراتژیک همه‌جانبه است.

وی افزود: حضور هنرمندان و فعالان فرهنگی در جزیره هرمز در روز ملی خلیج فارس، یعنی همه ایران و همه توان پشت خلیج فارس، پشت سر تنگه هرمز ایستاده‌اند. اگر کسی نگاه چپی به این فضا داشته باشد، طبیعتاً اتفاقات امروز نشان می‌دهد که خلیج فارس و تنگه هرمز، پیشانی مقاومت ایران هستند.

صالحی همچنین با اشاره به برنامه‌های میناب به اعتبار شهدای مدرسه این شهر گفت: شهدای مظلوم مدرسه میناب، نمادی از مظلومیت هستند و این اتفاق می‌تواند کمک کند روز ملی خلیج فارس با مظلومیت کودکان شهید ایرانی به‌ویژه دانش‌آموزان میناب پیوند بخورد.

وزیر ارشاد در ادامه از برگزاری رویدادهای ملی در تهران خبر داد و گفت: در تالار رودکی، تالار وحدت و بنیاد رودکی، سمفونی خلیج فارس اجرا می‌شود. امسال ویژگی خاصی در بزرگداشت خلیج فارس داریم و اصحاب فرهنگ و هنر تلاش وسیعی کرده‌اند تا پرچم ایران با نقش‌های سه‌گانه و رنگ آبی که تجلی‌بخش هویت ایرانی است، بهتر از گذشته به نمایش درآید.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از سردار تنگسیری تصریح کرد: شهید تنگسیری یکی از تهمتن‌های ایران عزیز معاصر ماست. اسطوره‌های امروز به تاریخ معاصر و عینیت زمان وصل شده‌اند. روزگاری رستم و امثال او را می‌خواندیم، امروز چنین شخصیت‌های بروز و ظهور کرده‌ای داریم. بی‌تردید سردار تنگسیری یکی از همین تهمتن‌های گمنام روزگار ماست و باید تلاش کنیم نقش و زوایای وجودی او را آشکارتر کنیم و ارتباط مردم با ایشان عمیق‌تر شود. اقدامات خوبی در حوزه مستندنگاری و دیگر حوزه‌ها در این زمینه انجام خواهد شد.