جلالی: خیزش مردمی هرمز، سوگ جنگ را به حماسه جهانی تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرخنده جلالی صبح پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی خلیج فارس که در جزیره هرمز برگزار شد، ضمن درود به روح شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی و شهدای دانش‌آموز، اظهار داشت: مردم غیور هرمز از همان ساعات ابتدایی جنگ در کنار هنرمندان حضور داشتند و علیرغم تمام ویرانی‌ها و اندوه فراوان، این خیزش مردمی توانست سوگ را به حماسه‌ای جهانی تبدیل کند.

وی با افتخار از یکایک مردم شهیدپرور هرمز و محافظان تنگه هرمز یاد کرد و افزود: یاد و خاطره سردار بزرگ تنگه هرمز، سردار علیرضا تنگسیری و همه شهدای جنگ رمضان را گرامی می‌داریم. امروز روز ملی خلیج فارس است و یک بار دیگر جهان می‌داند که مردم ایران در اسطوره نمانده‌اند؛ قهرمان در این سرزمین تکثیر می‌شود و قهرمانی جزئی از خون و رگ این مردم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به دستاوردهای هنرمندان استان در ایام شصت‌روزه جنگ تحمیلی، تصریح کرد: هنرمندان خطه هرمزگان بیش از ۷۰۰ اثر تولیدی در رشته‌های مختلف به ویژه تئاتر خیابانی داشته‌اند که این آمار غیر از تولیدات رسانه‌ای و کنشگری هنرمندان در تجمعات مردمی است.

جلالی همچنین بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی تأکید کرد و گفت: مستندسازانی که از همان دقایق اول وارد میناب شدند و گزارش‌ها، فیلم‌ها، کلیپ‌ها و روایت‌هایی که مخابره کردند، علیرغم سکوت جوامع بین‌المللی، افکار عمومی جهان را بیدار کرد. من تلاش‌ها و تدبیرهای هنرمندان و اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و دین را پاس می‌دارم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم همیشه پرچم ایران زمین بر فراز تنگه هرمز در اهتزاز باشد و پیروزی قطعاً از آن ایران و ایرانی است.