۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

گلستان میزبان ۱۶۸ برنامه هفته معلم؛ درخشش ۲ فرهنگی استان در سطح ملی

گرگان-مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از اجرای ۱۶۸ برنامه در سراسر استان خبر داد و گفت: امسال دو نفر از فرهنگیان گلستان موفق شدند عنوان معلم نمونه کشوری را کسب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌اله نظری، صبح پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای معلم و دانش‌آموز، اظهار کرد: هفته معلم امسال در شرایطی برگزار می‌شود که یاد و نام شهدا، به‌ویژه شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، بیش از پیش در فضای تعلیم و تربیت کشور جاری است و همین موضوع، مسئولیت جامعه آموزشی را سنگین‌تر کرده است.

وی با اشاره به جایگاه والای معلم در نظام اسلامی افزود: نامگذاری هفته معلم به مناسبت شهادت استاد فرزانه، شهید مرتضی مطهری، نشان‌دهنده اهمیت نقش معلم در هدایت فکری و فرهنگی جامعه است؛ شخصیتی که آثار و اندیشه‌های وی همچنان الهام‌بخش نظام تعلیم و تربیت بوده و مسیر روشنگری دینی را برای نسل‌های مختلف هموار کرده است.

نظری با تأکید بر نقش علم در اقتدار ملی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، قدرت علمی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت کشورها شناخته می‌شود و آنچه می‌تواند آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی رقم بزند، توجه به آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی توانمند است؛ مسیری که از کلاس درس و مدرسه آغاز می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با بیان اینکه دشمنان همواره از پیشرفت علمی کشور هراس دارند، گفت: هدف قرار دادن مراکز علمی و آموزشی در بزنگاه‌های مختلف نشان‌دهنده اهمیت و تأثیرگذاری این حوزه است، اما تجربه نشان داده که هرگونه فشار و تهدید، در نهایت به تقویت اراده ملی و رشد توانمندی‌های داخلی منجر شده است.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های هفته معلم در استان پرداخت و گفت: در مجموع ۱۶۸ برنامه فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در سطح استان پیش‌بینی شده که با مشارکت فرهنگیان، دانش‌آموزان و سایر اقشار مردم برگزار خواهد شد.

نظری افزود: دیدار با خانواده معظم شهدا، عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، نشست‌های تخصصی، تجلیل از معلمان نمونه و برگزاری برنامه‌های میدانی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

وی از برگزاری مراسم تجلیل اجتماعی از معلمان در سطح میادین شهری خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، دوشنبه‌شب هفته معلم، در هر ۱۴ شهرستان استان برنامه‌ای برای تکریم معلمان برگزار می‌شود که در گرگان نیز این مراسم در میدان وحدت با حضور مسئولان استانی و با دعوت از یکی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین به فرآیند انتخاب معلمان نمونه اشاره کرد و گفت: امسال از میان حدود ۱۷ هزار معلم واجد شرایط در استان، بیش از هفت هزار نفر در فرآیند ارزیابی شرکت کردند که پس از بررسی مستندات و طی مراحل مختلف، در نهایت هزار و ۱۳۶ نفر به‌عنوان معلم نمونه در سطح مدرسه انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در مرحله بعد، حدود ۵۰۰ نفر به‌عنوان معلمان نمونه شهرستانی برگزیده شدند و در نهایت ۴۴ نفر به مرحله استانی راه یافتند که از میان آن‌ها، ۴ نفر به سطح کشوری معرفی شدند.

نظری خاطرنشان کرد: از این تعداد، دو نفر از فرهنگیان استان موفق به کسب عنوان معلم نمونه کشوری شدند که این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی و آموزشی در استان گلستان است.

وی با بیان اینکه همه معلمان شایسته تقدیر هستند، تأکید کرد: اگرچه فرآیندهایی برای انتخاب معلمان نمونه وجود دارد، اما در حقیقت همه معلمان به‌واسطه نقش ارزشمند خود در تربیت نسل آینده، شایسته تکریم و قدردانی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تکریم اجتماعی معلمان گفت: یکی از مطالبات جدی جامعه فرهنگیان، ارتقای جایگاه اجتماعی معلم در جامعه است و این مهم نیازمند همراهی همه نهادها، رسانه‌ها و مردم است.

وی افزود: رسانه‌ها به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و نظام تعلیم و تربیت، نقش مهمی در تبیین جایگاه معلم و انعکاس تلاش‌های فرهنگیان دارند و می‌توانند در تقویت نگاه جامعه نسبت به این قشر اثرگذار باشند.

نظری با تأکید بر تداوم جریان آموزش در همه شرایط اظهار کرد: آموزش در استان گلستان بدون وقفه ادامه دارد و حتی در شرایط خاص نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزش مجازی و روش‌های نوین، روند تعلیم و تربیت متوقف نشده است.

کد مطلب 6815864

