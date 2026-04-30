گلستان میزبان ۱۶۸ برنامه هفته معلم؛ درخشش ۲ فرهنگی استان در سطح ملی

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌اله نظری، صبح پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای معلم و دانش‌آموز، اظهار کرد: هفته معلم امسال در شرایطی برگزار می‌شود که یاد و نام شهدا، به‌ویژه شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، بیش از پیش در فضای تعلیم و تربیت کشور جاری است و همین موضوع، مسئولیت جامعه آموزشی را سنگین‌تر کرده است.

وی با اشاره به جایگاه والای معلم در نظام اسلامی افزود: نامگذاری هفته معلم به مناسبت شهادت استاد فرزانه، شهید مرتضی مطهری، نشان‌دهنده اهمیت نقش معلم در هدایت فکری و فرهنگی جامعه است؛ شخصیتی که آثار و اندیشه‌های وی همچنان الهام‌بخش نظام تعلیم و تربیت بوده و مسیر روشنگری دینی را برای نسل‌های مختلف هموار کرده است.

نظری با تأکید بر نقش علم در اقتدار ملی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، قدرت علمی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت کشورها شناخته می‌شود و آنچه می‌تواند آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی رقم بزند، توجه به آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی توانمند است؛ مسیری که از کلاس درس و مدرسه آغاز می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با بیان اینکه دشمنان همواره از پیشرفت علمی کشور هراس دارند، گفت: هدف قرار دادن مراکز علمی و آموزشی در بزنگاه‌های مختلف نشان‌دهنده اهمیت و تأثیرگذاری این حوزه است، اما تجربه نشان داده که هرگونه فشار و تهدید، در نهایت به تقویت اراده ملی و رشد توانمندی‌های داخلی منجر شده است.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های هفته معلم در استان پرداخت و گفت: در مجموع ۱۶۸ برنامه فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در سطح استان پیش‌بینی شده که با مشارکت فرهنگیان، دانش‌آموزان و سایر اقشار مردم برگزار خواهد شد.

نظری افزود: دیدار با خانواده معظم شهدا، عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، نشست‌های تخصصی، تجلیل از معلمان نمونه و برگزاری برنامه‌های میدانی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

وی از برگزاری مراسم تجلیل اجتماعی از معلمان در سطح میادین شهری خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، دوشنبه‌شب هفته معلم، در هر ۱۴ شهرستان استان برنامه‌ای برای تکریم معلمان برگزار می‌شود که در گرگان نیز این مراسم در میدان وحدت با حضور مسئولان استانی و با دعوت از یکی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین به فرآیند انتخاب معلمان نمونه اشاره کرد و گفت: امسال از میان حدود ۱۷ هزار معلم واجد شرایط در استان، بیش از هفت هزار نفر در فرآیند ارزیابی شرکت کردند که پس از بررسی مستندات و طی مراحل مختلف، در نهایت هزار و ۱۳۶ نفر به‌عنوان معلم نمونه در سطح مدرسه انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در مرحله بعد، حدود ۵۰۰ نفر به‌عنوان معلمان نمونه شهرستانی برگزیده شدند و در نهایت ۴۴ نفر به مرحله استانی راه یافتند که از میان آن‌ها، ۴ نفر به سطح کشوری معرفی شدند.

نظری خاطرنشان کرد: از این تعداد، دو نفر از فرهنگیان استان موفق به کسب عنوان معلم نمونه کشوری شدند که این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی و آموزشی در استان گلستان است.

وی با بیان اینکه همه معلمان شایسته تقدیر هستند، تأکید کرد: اگرچه فرآیندهایی برای انتخاب معلمان نمونه وجود دارد، اما در حقیقت همه معلمان به‌واسطه نقش ارزشمند خود در تربیت نسل آینده، شایسته تکریم و قدردانی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تکریم اجتماعی معلمان گفت: یکی از مطالبات جدی جامعه فرهنگیان، ارتقای جایگاه اجتماعی معلم در جامعه است و این مهم نیازمند همراهی همه نهادها، رسانه‌ها و مردم است.

وی افزود: رسانه‌ها به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و نظام تعلیم و تربیت، نقش مهمی در تبیین جایگاه معلم و انعکاس تلاش‌های فرهنگیان دارند و می‌توانند در تقویت نگاه جامعه نسبت به این قشر اثرگذار باشند.

نظری با تأکید بر تداوم جریان آموزش در همه شرایط اظهار کرد: آموزش در استان گلستان بدون وقفه ادامه دارد و حتی در شرایط خاص نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزش مجازی و روش‌های نوین، روند تعلیم و تربیت متوقف نشده است.