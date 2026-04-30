کتاب «برپا» به چاپ ششم رسید، نقشه‌ راه معلمان تراز انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان به الگوهای عملی در نظام تعلیم و تربیت نیاز دارد، استقبالِ مخاطبان از کتاب «برپا» باعث شد این اثر توسط انتشارات «راه‌یار» به چاپ ششم برسد.

کتاب «برپا»، روایت زندگی «اصغر بمانی»، معلم، هنرمند و مربی پرورشی تأثیرگذار در دوران انقلاب و دفاع مقدس، بازتابی از روحیه انقلابی، تعهد فرهنگی و ایثارگری معلمان و مربیان دهه شصت است که ستون‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه آن دوران را شکل دادند.

«برپا» داستان زندگی مردی را روایت می‌کند که با وجود فقر و از دست دادن پدر از کودکی، به پشتوانه مادری فداکار مسیر رشد و تعالی را پیمود. اصغر بمانی از نوجوانی دغدغه‌های انقلابی داشت اما عشق و علاقه‌اش به آموزش و پرورش، او را به مسیر معلمی سوق داد؛ معلمی که در عرصه‌هایی چون تئاتر، پرورش فکری و فرهنگی دانش‌آموزان نقش‌آفرینی کرد.

با آغاز جنگ تحمیلی، حس مسئولیت و وجدان آگاه بمانی، او را به جبهه‌های نبرد کشاند تا در کنار دیگر رزمندگان از میهن اسلامی دفاع کند. این کتاب که بر پایه گفت‌وگوها و خاطرات شفاهی اصغر بمانی تدوین شده، تصویری روشن و مستند از تلاش، فداکاری و ایمان راسخ این معلم هنرمند و رزمنده ارائه می‌دهد.

این اثر که به قلم سید مرتضی میر عزآبادی در حوزه تاریخ شفاهی تدوین شده، اثری ممتاز در ارائه یک معلم تراز انقلاب اسلامی به عنوان الگو و نقشه راه برای نظام آموزش و پرورش است.

برشی از کتاب: «پانزده روز که از تدریسم گذشت، خبردار شدم دوستانم برای اعزام به جبهه اقدام کرده‌اند. تصمیم گرفتم همراهشان بروم. روز آخر آقای پارساییان و بچه‌ها برایم جشن گرفتند. قرآنی به من هدیه دادند و من را از زیر آینه قرآن رد کردند. همۀ بچه‌ها گریه می‌کردند. با اینکه پانزده روز بیشتر با هم نبودیم، عجیب به من وابسته شده بودند. یکی‌یکی از من قول گرفتند که وقتی از جبهه برگشتم، به کلاسشان برگردم و دوباره معلمشان شوم.»

