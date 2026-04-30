ماموگرافی علائم بیماری قلبی پنهان را هم آشکار می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از واشنگتن پست، تحقیقات جدید نشان میدهد که این اسکنها میتوانند به پزشکان در تشخیص علائم هشدار دهنده اولیه بیماری قلبی، که علت اصلی مرگ و میر در زنان است، نیز کمک کنند.
در این مطالعه، دانشمندان از هوش مصنوعی (AI) برای بررسی بیش از 120 هزار ماموگرافی استفاده کردند. این فناوری رسوبات کلسیم را در شریانهایی که از بافت سینه عبور میکنند، اندازهگیری کرد.
این رسوبات کلسیم، که کلسیفیکاسیون شریان سینه (BAC) نامیده میشود، میتواند باعث سفت شدن رگهای خونی شود که نشانه احتمالی نارسایی قلبی است.
محققان دریافتند زنانی که بالاترین سطح کلسیفیکاسیون را دارند، در مقایسه با زنانی که اسکن آنها هیچ کلسیفیکاسیونی را نشان نداد، دو برابر بیشتر در معرض مشکلات قلبی عمده، از جمله حملات قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی و مرگ قرار دارند.
دهههاست که پزشکان در این اسکنها متوجه رسوب کلسیم شدهاند. اما تا همین اواخر، این اطلاعات به ندرت برای ارزیابی سلامت قلب استفاده میشد.
هوش مصنوعی اکنون به محققان اجازه میدهد تا این رسوبات را دقیقتر و در مقیاس وسیع اندازهگیری کنند.
بسیاری از زنان به اشتباه فکر میکنند که سرطان سینه تهدید اصلی سلامتی آنهاست. اما بیماری قلبی باعث مرگ و میر بسیار بیشتری میشود.
در واقع، گزارش اخیر انجمن قلب آمریکا نشان میدهد که آگاهی از خطر بیماری قلبی در بین زنان در سالهای اخیر، حتی با افزایش موارد، رو به کاهش بوده است.
محققان ماموگرافیهای حدود ۷۴۰۰۰ زن تحت درمان در آتلانتا و نزدیک به ۵۰۰۰۰ زن در کلینیک مایو را تجزیه و تحلیل کردند.
با استفاده از هوش مصنوعی، این تیم رسوبات شریانی را به چهار دسته، از بدون رسوب تا شدید، طبقهبندی کرد.
سپس این زنان به طور متوسط حدود هفت سال تحت نظر قرار گرفتند تا مشخص شود چه کسی دچار مشکلات قلبی شده است.
افرادی که کلسیفیکاسیون شدید داشتند، در مقایسه با زنانی که کلسیم در شریانهایشان وجود نداشت، دو برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی بودند.
کارشناسان میگویند این نتایج به این معنی نیست که ماموگرافی باید جایگزین غربالگریهای سنتی قلب مانند آزمایش فشار خون یا کلسترول شود.
اما این اسکنها میتوانند نشانه هشدار اولیه دیگری باشند.
