به گزارش خبرنگار مهر، آیین یادبود و تشییع زنده‌یاد رضا صنیع‌زاده، هنرمند نامدار و پیشکسوت عرصه میناکاری، صبح پنجشنبه با حضور جمعی از هنرمندان، شاگردان، خانواده و علاقه‌مندان هنرهای سنتی اصفهان در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان برگزار شد.

فضای هنرستان، که سال‌ها محل پرورش هنرمندان نام‌آشنا بوده، رنگ و بوی اندوه و احترام به استاد فقید را به خود گرفته بود.

پس از اقامه نماز و قرائت فاتحه، پیکر این هنرمند بزرگ به تخت فولاد منتقل شد و در کنار آرامگاه پدرش، استاد شکرالله صنیع‌زاده، به خاک سپرده شد تا این دو نام پرافتخار هنر اصفهان در کنار یکدیگر یادگار نسل‌ها باشند.

براساس اعلام خانواده و نزدیکان آن مرحوم، آیین ترحیم استاد صنیع‌زاده فردا جمعه ۱۱ اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰ در مسجد قدس کازرونی واقع در خیابان میرفندرسکی برگزار می‌شود.

در پی درگذشت این هنرمند برجسته، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با صدور پیامی، این ضایعه را تسلیت گفت.

او در پیام خود، استاد صنیع‌زاده را «هنرمند پیشکسوت، موقن و متعهد عرصه فرهنگ و هنر» و «خورشید درخشان آسمان هنر اصفهان و ایران» توصیف کرد و نقش او را در اعتلای میناکاری اصیل ایرانی «جاودانه و ماندگار» دانست.

کرم‌زاده در این پیام با ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم و جامعه هنری اصفهان، برای او رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری مسألت کرد.