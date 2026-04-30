به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی صبح پنجشنبه در مراسم اربعین سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی در شهرستان فارسان، با استناد به برداشت شخصی خود از بیانات رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۴ را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب توصیف کرد و جنگ رمضان را نمایشی از «رسوایی همیشگی استکبار جهانی» دانست.

وزیر سابق کار با برشمردن چهار خواسته «ترامپ ملعون» در جریان جنگ اخیر شامل «ارائه سند تسلیم تمام عیار، تصرف ایران، تجزیه کشور و تسلط بر منابع نفت و انرژی» - گفت: ملت ایران به میدان آمد و همانند شب‌های رمضان، در یک دست قرآن و مفاتیح‌الجنان و در دست دیگر سلاح داشت و فریاد «مرگ بر آمریکا» سر داد.

مرتضوی با اشاره به شکست هیمنه نظامی آمریکا در «حادثه اصفهان» مدعی شد: دشمن با ۵۰ فروند هواپیمای مختلف از جمله اف-۳۵ به ایران حمله کرد، اما همان طور که در حادثه طبس شن‌ها مأمور الهی بودند، در باتلاق گاوخونی نیز ریشه‌های گیاهان مأمور الهی شدند تا هواپیماهای پیشرفته آمریکا نابود شوند.

وی افزود: بچه‌های حاج مجید موسوی، تل‌آویو و حیفا را شخم زدند و صدها فروند پهپاد و یک ناو دشمن منهدم شد که ناچار به عقب‌نشینی برای تعمیرات اساسی شده است.

مرتضوی در بخش دیپلماسی نیز گفت: برخلاف گذشته که دنبال جنگ نبودیم، این بار در اسلام‌آباد از موضع عزت مذاکره کردیم و متن ۱۰ ماده‌ای به پاکستان ارائه شد و نخست‌وزیر پاکستان به ما پیام داد که ترامپ آن را پذیرفته است.

توصیف شهید سلیمانی؛ از «رستم پرآوازه» تا «مکتب‌دار»

مرتضوی به تمجید از شهید غلامرضا سلیمانی پرداخت و با انتقاد از فقدان «فردوسیِ» مناسب برای حماسه‌های معاصر گفت: ما در ایران رستمی پرآوازه‌تر از حاج قاسم سلیمانی و حاج غلامرضا سلیمانی داریم؟ اما فردوسی نداریم.

وی شهید سلیمانی را فردی دارای «قلب گشاده، فکر پویا و متانت سنگین» توصیف کرد و گفت: شهید غلامرضا سلیمانی هرچه جایگاهش بالاتر می‌رفت، تواضعش بیشتر می‌شد.

مرتضوی با اشاره به جمعیت عظیم تشییع این شهید در تهران خاطرنشان کرد: من خود را قطره‌ای در مقابل دریا دیدم و موج "لبیک یا خامنه‌ای" جغرافیای جهان را فرا گرفته بود.

وی در پایان گفت: جسم ناقابل ما فرش قدم شما باد. ما جان فدای شما هستیم و فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل تا زنده‌ایم ادامه خواهد داشت.

