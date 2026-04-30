حضور آگاهانه مردم در میدان پشتوانه امنیت، پیشرفت و عزت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های شهرداری شهرضا، ضمن گرامیداشت سالروز میلاد امام رضا(ع) اظهار کرد: در حالی این مراسم برگزار می‌شود که دل‌ها هنوز از داغ فرماندهان، مردم بی‌گناه و دانش‌آموزان مظلوم سنگین است و یاد و نام شهدای عزیز بیش از هر زمان دیگری در ذهن‌ها جاری است. وی افزود: عزت و اقتدار امروز ملت ایران مرهون فداکاری شهیدانی است که با جان‌فشانی خود استقلال و سربلندی کشور را رقم زدند و همه ما مدیون ایثار آنان و تلاش نیروهای مسلح هستیم.

صالحی گفت: آنچه امروز در شهرضا مشاهده شد، جلوه‌ای از ذوق، فرهنگ و همدلی مردم این شهر بود. برگزاری همزمان جشن میلاد امام رضا(ع)، افتتاح پروژه‌های عمرانی و حضور پرشور مردم نشان داد شهرضا شهری با پیشینه فرهنگی، هنری و مدیریتی است.

وی درباره پروژه‌های افتتاح‌شده عنوان کرد: امروز بلوار امام رضایی، فاز دوم پارک شهید بهشتی و عملیات روکش آسفالت بلوار امام و بلوار آیت‌الله غفاری به بهره‌برداری رسید که مجموع ارزش آن‌ها حدود ۸۰ میلیارد تومان است. این طرح‌ها حاصل تلاش گروهی مدیران، کارشناسان، پیمانکاران و کارگران پرتلاش است و قدردانی از آنان ضروری است.

معاون انتظامی و امنیتی استاندار اصفهان ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها در شرایط سخت کنونی پیامی روشن دارد؛ اینکه با وجود فشارها، تهدیدها و برخی ناآرامی‌ها، روند خدمت‌رسانی و توسعه شهری متوقف نشده و اراده مسئولان برای پیشبرد امور پررنگ‌تر از گذشته است.

وی همچنین با قدردانی از نماینده مردم در مجلس، فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهر و خیرین افزود: هر پروژه عمرانی گامی در جهت توسعه شهری و بهبود کیفیت زندگی مردم است و تنها یک خیابان یا قطعه آسفالت تلقی نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز آینده بهتر برای شهر خواهد بود.

صالحی با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: در دوره‌ای قرار داریم که هوشیاری مردم ضروری است و حضور آگاهانه آنان می‌تواند پشتوانه امنیت، پیشرفت و عزت ایران باشد؛ همان‌گونه که در مقاطع مختلف حمایت و همراهی مردم نقش اساسی در عبور از چالش‌ها داشته است.