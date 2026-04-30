به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام فراجا به مناسبت روز ملی خلیج فارس، آمده است: اینک و پس از گذشت بیش از چهل و هفت سال از معجزه قرن که به برکت رهبری های داعیانه معمار کبیر انقلاب اسلامی، و تدابیر حکیمانه رهبر عزیز و شهیدمان، آب های نیلگون خلیج فارس، لبریز از عطر ایثار، مقاومت و شهادت، بیش از هر زمان دیگری، به‌ فرمان فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای عزیز، مایه غرور و افتخار ملی ایران و ایرانی شده، بدون توجه به تهدیدات پوشالی و خیالی دشمنان جنایتکار آمریکایی صهیونی و ایادی وابسته و مزدور شان، فرزندان سبز پوش این ملت، ضمن تبریک این روز عزیز و گرامی، یک بار دیگر اعلام می نماید، در کنار سایر برادران عزیز خود در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هرگز اجازه نخواهند داد که دشمنان قسم خورده، با نقشه شوم تجاوز، لحظه ای خواب آرام داشته باشند و تا آخرین قطره‌ خون، حافظ و نگهبان این مرز و بوم خواهند بود.