پوستر «فریاد سکوت» رونمایی شد؛ از روایت فاجعه میناب تا فریاد فروخورده!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هنرهای تجسمی سوره، جدیدترین پوستر محمدرضا دوست محمدی هنرمند تصویرگر و طراح گرافیک، اثری با عنوان «فریاد سکوت» و با ایده محوری شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب از قاب تلویزیون در برنامه «زمانه» رونمایی شد.
دوستمحمدی درباره ایده خلق این اثر توضیح داد: یکی از تلخترین رخدادهای روز نخست جنگ تحمیلی علیه ایران، اصابت سه موشک به مدرسه «شجره طیبه» میناب و شهادت ۱۶۸ نفر از دانشآموزان، کادر مدرسه و راننده سرویس است؛ رخدادی که عمق فاجعه آن با هیچ معیار عادی قابل توصیف نیست و باید با هنر و رسانه از فراموشی نجات پیدا کند. قرار است «فریاد سکوت» یاد قربانیان را ماندگار و خشم ناشی از این جنایت را به روایت بصری تبدیل کند.
وی با اشاره به مقتل سید حسن نصرالله در لبنان و عمق تخریب آن مکان، که به گفته او با اصابت ۸۳ تن بمب و تخریب حدود پنج تا شش متر همراه بوده، تأکید کرد که وقتی هدف، فردی مهم باشد، طبیعی است که افراد دیگری نیز در کنار او حضور داشته باشند اما در مورد مدرسه میناب، فاجعهای رخ داده که تنها با همان یک نمونه میتوان عمق جنایت را فهمید.
دوستمحمدی با ابراز تأسف برای والدین ماکان نصیری که اثری از او پیدا نشده، این رخداد را مصیبتی بزرگ توصیف و تاکید کرد که همین یک مورد برای برانگیختن خشم کافی است.
به گفته وی، هنوز درباره خون امام شهیدمان سخنی گفته نشده و این فقط اشارهای به مدرسه میناب است. وظیفه رسانه و هنرمندان در این زمینه روشن است که تا حد ممکن نباید اجازه داد این اتفاق، این جنایت و مظلومیت بچهها و داغی که بر دل خانوادهها نشسته است، زیر غبار تاریخ مدفون نشود.
دوستمحمدی تصریح کرد: آثار مرتبط با فاجعه میناب، به ماندگار شدن یاد بچههای شهید میناب کمک میکند و همزمان خشم و کینه مقدس را در جان مخاطبان زنده نگه میدارد؛ خشم و کینهای که باید به نابودی آمریکا و رژیم صهیونسیتی و دشمنان این مردم و این مرز و بوم بینجامد.
وی درباره ایده بصری اثر نیز توضیح داد: یک عکس هوایی از حفر قبرهای شهدای مظلوم میناب، بسیار رسانهای شده بود و آن زمان ابزارهای هوش مصنوعی هم در اختیارم نبود. در این اثر بسیار تلاش کردم تا حس خفه شدن و فریاد بیصدا را به تصویر بکشم؛ حسی که شبیه آن است که لودرها روی صورت انسان حرکت میکنند و انگار صورت او را سوراخ میکنند.
این هنرمند طراح گرافیک با تأکید بر سخت بودن ابراز احساسش در مواجهه با شهدای مدرسه میناب عنوان پوستر را «فریاد سکوت» گذاشته است؛ عنوانی که به گفته او، معنای همان فریاد فروخورده و بغض رسوبکرده را منتقل میکند.
بر این اساس، در پوستر «فریاد سکوت»، یک انسان نمادین در پارچهای پیچیده شده و نمیتواند از آن وضعیت عبور کند؛ لودرها بر صورت او حرکت میکنند و در واقع چهرهاش را میکَنند و قبرها را حفر میکنند. در پایین اثر نیز، یک عکس مستند قرار داده شده که مردم آن را زیاد دیدهاند و در کنار آن ۲ جمله خطاب به سازمانهای حقوق بشری با مضمون تلنگر به انفعالی در این مورد نوشته شده است.
نظر شما