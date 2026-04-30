زائران برای زیارت روضه رضوان ثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، با تلاش واحد فناوری سازمان حج و زیارت تاکنون امکان تشرف ۱۴۰۰ نفر از زائران کشورمان به روضه رضوان از طریق رزرو در سامانه نُسک فراهم شده است.

بر اساس این گزارش، تا امروز ۲۶۰۰ زائر ایرانی وارد مدینه منوره شده اند و امکان زیارت روضه رضوان برای بیش از ۵۰ درصد آنان ایجاد شده است.

مسئول واحد یارانه سازمان حج و زیارت با توجه به حجم تقاضا برای زیارت روضه رضوان در موسم حج توصیه کرد که زائران برای رزرو انفرادی از طریق سامانه نُسک نیز تلاش کنند تا از حضور در این مکان بهره مند شوند.

وی افزود: زیارت دوره کاروان های ایرانی نیز به صورت رسمی آغاز شده و کاروان ها با اتوبوس هایی که از قبل پیش بینی شده است از هتل محل اسکان خود به زیارت دوره اعزام می شوند.

گفتنی است بر اساس اعلام وزارت حج و عمره عربستان، زیارت روضه رضوان در مسجدالنبی (ص) برای زائران و عمره‌گزاران تنها یک بار در سال مجاز خواهد بود.

وزارت حج و عمره عربستان اعلام کرده که صدور مجوز برای زیارت روضه شریفه تنها از طریق اپلیکیشن «نُسک» امکان‌پذیر است و شرط زیارت یک بار در سال به منظور تسهیل در زیارت و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران تعیین شده است.

زائران روضه شریفه پیامبر اکرم (ص) تنها یک بار در سال به مدت حدود ۱۰ دقیقه فرصت دارند که در این مکان حضور یافته و دعا و زیارت کنند.

روضه رضوان یا روضه شریفه، مکانی در مسجدالنبی مابین منبر و منزل پیامبر اسلام (ص) است و برای مسلمانان از فضیلت بسیاری برخوردار است؛ چرا که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: فاصله بین خانه و منبر من باغی از باغ‌های بهشت است.