۱۱ هزار زائر ایرانی به «زیارت دوره» مشرف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حج تمتع امسال تمامی زائران ایرانی به صورت «مدینه قبل» اعزام شده‌اند؛ بدین معنا که زائران ابتدا وارد مدینه منوره می‌شوند و پس از زیارت حرم مطهر نبوی و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده، در مسجد شجره مُحرم شده و راهی مکه خواهند شد.

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تدارک دیده شده برای زائران، «زیارت دوره» است که در قالب برنامه‌ای نیم‌روزه برگزار می‌شود و زائران طی آن از اماکن تاریخی و مذهبی مدینه بازدید می‌کنند.

محمد پوریان مسئول حمل و نقل ستاد مدینه در خصوص زیارت دوره می گوید: مسجد قبا، مسجد ذوقبلتین، شهدای احد و مساجد سبعه (به صورت عبوری) از جمله مکان‌هایی است که در این برنامه زیارتی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه می دهد: بر اساس آمار ثبت شده، از ابتدای حضور زائران ایرانی تاکنون حدود ۱۱ هزار نفر با استفاده از ۲۶۴ دستگاه اتوبوس تدارک دیده شده از سوی سازمان حج و زیارت، در برنامه زیارت دوره شرکت کرده‌اند. ناوگان حمل‌ونقل اختصاص یافته به این بخش نیز از اتوبوس‌های جدید و باکیفیت تأمین شده است.

همچنین بخش رایانه ستاد حج و زیارت در مدینه منوره نیز تاکنون برای حدود ۷ هزار زائر ایرانی، نوبت تشرف به روضه شریفه دریافت و آن را در اختیار مدیران مجموعه‌ها و کاروان‌ها قرار داده است.

در عین حال زائران می‌توانند به صورت مستقل نیز از طریق اپلیکیشن «نسک» نسبت به دریافت نوبت روضه شریفه اقدام کنند. بر اساس ضوابط اعلام شده، هر زائر یک‌بار امکان تشرف به روضه شریفه را خواهد داشت.

دست‌اندرکاران حج و زیارت همچنین تأکید دارند تمامی زائران حاضر در مدینه منوره در برنامه زیارت دوره حضور خواهند یافت و در صورت جا ماندن برخی زائران از برنامه کاروان خود، هماهنگی لازم برای اعزام آنان در روزهای بعدی انجام می‌شود.