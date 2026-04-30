۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

اعمال محدودیت های تردد در محورهای کرج-کندوان و آزادراه شمال

کرج- رئیس پلیس راه البرز گفت: جمعه در محورهای کرج-کندوان و تهران-شمال در محدوده البرز محدودیت تردد اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی با اشاره به اعمال محدودیت های تردد در محورهای چالوس- کندوان و آزادراه تهران- شمال گفت: از ساعت ۱۴ روز جمعه ۱۱ اردیبهشت، تردد وسایل نقلیه از آزادراه تهران-شمال به سمت شمال ممنوع می‌شود.

کرمی افزود: ترد از انتهای تونل البرز به سمت مازندران با اعلام پلیس راه ممنوع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت تردد در محور کرج-چالوس تا محدوده پل زنگوله برای خودروهای بومی مانعی ندارد.

رئیس پلیس راه البرز گفت: از ساعت ۱۶، تردد از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران با اعلام پلیس، یک طرفه می‌شود.

کد مطلب 6816038

