به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر عالیشاه ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجامشده در مسیر هوشمندسازی فرآیندهای قضایی گفت: دادگستری کل استان و به دنبال آن دادسرای مرکز مازندران، با برنامهریزی جامع به سمت ایجاد عدالتخانهای مبتنی بر بسترهای الکترونیک حرکت میکنند تا دسترسی مردم به خدمات قضایی، سریعتر، شفافتر و آسانتر از گذشته فراهم شود.
وی افزود: عدالتخانه مجازی یکی از طرحهای تحولآفرین قوه قضاییه است که با قوت در حال اجراست و در استان مازندران نیز روند توسعه آن با نگاه علمی و مبتنی بر نیازهای واقعی مردم دنبال میشود. هدف ما این است که چرخه ارائه خدمات الکترونیک، از مرحله ثبت پرونده تا رسیدگی، اجرا و اعلام نتیجه، به شکل کامل در بستر دیجیتال پیشبینی و عملیاتی شود.
عالیشاه با تأکید بر نقش آموزش مستمر در ارتقای کیفیت خدمات قضایی اظهار داشت: دستیابی به اهداف عدالت الکترونیک زمانی محقق میشود که کارکنان دستگاه قضایی بهطور مستمر با فناوریهای نوین، سامانههای آماری و رویههای الکترونیک آشنا شوند. از این رو، آموزشهای تخصصی ضمن خدمت نهتنها برای بهبود عملکرد فرآیندهای اداری و قضایی ضروری است، بلکه سهم قابل توجهی در افزایش انگیزه، کارآمدی و نشاط کاری کارکنان دارد.
دادستان مرکز استان مازندران همچنین از برگزاری نشست تخصصی آموزشمحور با تدریس و آموزش معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان خبر داد و گفت: این نشست با هدف تبیین نظام جدید آماری، بررسی راهکارهای علمی برای بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت رسیدگیها و با حضور معاونین دادستانی، قضات، مدیر دفترکل، مدیران و کارکنان دفاتر شعب تحقیق، اجرای احکام و اظهارنظر، مدیر و کارشناسان آمار و فناوری اطلاعات دادسرای مرکز در سالن جلسات برگزار شد.
وی در پایان با اشاره به حمایتها و تأکیدات رئیسکل دادگستری مازندران در مسیر توسعه عدالت الکترونیک تصریح کرد: دادستانی مرکز استان با بهرهمندی از این رهنمودها، با جدیت در مسیر تحول دیجیتال گام برمیدارد و تلاش میکند خدماتی مبتنی بر عدالت، سرعت، شفافیت و سهولت در اختیار مردم قرار دهد.
نظر شما