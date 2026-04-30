۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

ایجاد عدالتخانه مجازی از طرح‌های تحول‌آفرین قوه قضاییه است

ساری - دادستان مرکز استان مازندران از پیشگامی دستگاه قضایی استان در تحقق عدالت الکترونیک خبر داد و گفت: ایجاد عدالتخانه مجازی یکی از طرح‌های تحول‌آفرین قوه قضاییه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر عالیشاه ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام‌شده در مسیر هوشمندسازی فرآیندهای قضایی گفت: دادگستری کل استان و به دنبال آن دادسرای مرکز مازندران، با برنامه‌ریزی جامع به سمت ایجاد عدالتخانه‌ای مبتنی بر بسترهای الکترونیک حرکت می‌کنند تا دسترسی مردم به خدمات قضایی، سریع‌تر، شفاف‌تر و آسان‌تر از گذشته فراهم شود.

وی افزود: عدالتخانه مجازی یکی از طرح‌های تحول‌آفرین قوه قضاییه است که با قوت در حال اجراست و در استان مازندران نیز روند توسعه آن با نگاه علمی و مبتنی بر نیازهای واقعی مردم دنبال می‌شود. هدف ما این است که چرخه ارائه خدمات الکترونیک، از مرحله ثبت پرونده تا رسیدگی، اجرا و اعلام نتیجه، به شکل کامل در بستر دیجیتال پیش‌بینی و عملیاتی شود.

عالیشاه با تأکید بر نقش آموزش مستمر در ارتقای کیفیت خدمات قضایی اظهار داشت: دستیابی به اهداف عدالت الکترونیک زمانی محقق می‌شود که کارکنان دستگاه قضایی به‌طور مستمر با فناوری‌های نوین، سامانه‌های آماری و رویه‌های الکترونیک آشنا شوند. از این رو، آموزش‌های تخصصی ضمن خدمت نه‌تنها برای بهبود عملکرد فرآیندهای اداری و قضایی ضروری است، بلکه سهم قابل توجهی در افزایش انگیزه، کارآمدی و نشاط کاری کارکنان دارد.

دادستان مرکز استان مازندران همچنین از برگزاری نشست تخصصی آموزش‌محور با تدریس و آموزش معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان خبر داد و گفت: این نشست با هدف تبیین نظام جدید آماری، بررسی راهکارهای علمی برای بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و با حضور معاونین دادستانی، قضات، مدیر دفترکل، مدیران و کارکنان دفاتر شعب تحقیق، اجرای احکام و اظهارنظر، مدیر و کارشناسان آمار و فناوری اطلاعات دادسرای مرکز در سالن جلسات برگزار شد.

وی در پایان با اشاره به حمایت‌ها و تأکیدات رئیس‌کل دادگستری مازندران در مسیر توسعه عدالت الکترونیک تصریح کرد: دادستانی مرکز استان با بهره‌مندی از این رهنمودها، با جدیت در مسیر تحول دیجیتال گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند خدماتی مبتنی بر عدالت، سرعت، شفافیت و سهولت در اختیار مردم قرار دهد.

