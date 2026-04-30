  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

بازی‎‌های ساحلی آسیا - سانیا؛

جدول توزیع مدال‌ها نهایی شد/ ایران در رتبه سوم آسیا

با برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی هندبال زنان و توزیع مدال‌های این رشته، جدول توزیع مدال‌ها در ششمین دوره بازی‌های ساحلی آسیا نهایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا امروز (پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت) پس از ۹ روز رقابت میان ورزشکاران کشورهای شرکت کننده، با برگزاری فینال هندبال زنان بسته شد.

در این دیدار، تیم ویتنام ۲ بر یک از سد چین گذشت و به عنوان قهرمانی دست یافت. پیش از این دیدار هم، تیم های ترکمنستان و تایلند برگزارکننده دیدار رده بندی بودند که طی آن تایلندی ها ۲ بر صفر پیروز شدند و اینگونه بعد از ویتنام و چین در رده سوم جدول ایستادند.

با توزیع مدال ها میان تیم های برتر در هندبال زنان، رقابت شرکت کنندگان در ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا به صورت رسمی تمام شد وجدول رده بندی هم نهایی شد.

در جدول توزیع مدال ها کاروان چین با احتساب نقره امروز، مجموع مدال های خود را به ۵۵ مدال (۲۴ طلا، ۱۸ نقره و ۱۳ برنز) رساند و مقتدرانه صدر جدول را در اختیار گرفت. جایگاه دوم به کاروان تایلند اختصاص دارد که صاحب ۲۸ مدال (۱۰ طلا، ۹ نقره و ۹ برنز) شده است.

کاروان ورزش ایران که با نام «شهدای ناو دنا» عازم سانیا شد با مجموع این ۱۰ مدال (۹ طلا و یک نقره) در رده سوم قرار دارد. همچنین کاروان ورزش ویتنام با ۱۳ مدال (۳ طلا، ۵ نقره و ۵ برنز) در رده چهارم ایستاده است و کاروان ورزش فیلیپین هم با ۹ مدال (۳ طلا، ۴ نقره و ۲ برنز) هم پنجم است.

جدول توزیع مدال ها در پایان ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا به این شرح است:

کد مطلب 6816067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      5 0
      پاسخ
      خدا قوت پهلوانان

    پربازدیدها

    پربحث‌ها