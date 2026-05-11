به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ۲۳ هزار و ۸۰۲ مورد نقض آتش‌ بس توسط طرف اوکراینی ثبت شده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: تمام واحدهای نظامی روسیه در منطقه عملیات ویژه نظامی همچنان به رعایت دقیق آتش‌ بس اعلام شده از ۸ ماه می ادامه می‌ دهند و در مواضع پیشین خود باقی می‌مانند.

وزارت دفاع روسیه افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته نیروهای اوکراینی۷۶۷ حمله توپخانه‌ای و ۶۹۰۵ حمله پهپادی انجام دادند. نیروهای روسیه به نقض آتش‌ بس توسط کی‌ یف پاسخ متقابل دادند و سامانه‌ های موشکی و توپخانه‌ ای نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند. در مجموع تاکنون ۲۳ هزار و ۸۰۲ مورد نقض آتش‌ بس توسط نیروهای مسلح اوکراین در منطقه عملیات ویژه نظامی ثبت شده است.