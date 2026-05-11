۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

روسیه: در منطقه عملیات ویژه نظامی همچنان آتش‌بس را رعایت می‌کنیم

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: در منطقه عملیات ویژه نظامی همچنان آتش‌بس اعلام شده از ۸ ماه می را رعایت می‌کنیم؛ اما ۲۳۸۰۲ مورد نقض آتش‌ بس توسط طرف اوکراینی ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ۲۳ هزار و ۸۰۲ مورد نقض آتش‌ بس توسط طرف اوکراینی ثبت شده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: تمام واحدهای نظامی روسیه در منطقه عملیات ویژه نظامی همچنان به رعایت دقیق آتش‌ بس اعلام شده از ۸ ماه می ادامه می‌ دهند و در مواضع پیشین خود باقی می‌مانند.

وزارت دفاع روسیه افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته نیروهای اوکراینی۷۶۷ حمله توپخانه‌ای و ۶۹۰۵ حمله پهپادی انجام دادند. نیروهای روسیه به نقض آتش‌ بس توسط کی‌ یف پاسخ متقابل دادند و سامانه‌ های موشکی و توپخانه‌ ای نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند. در مجموع تاکنون ۲۳ هزار و ۸۰۲ مورد نقض آتش‌ بس توسط نیروهای مسلح اوکراین در منطقه عملیات ویژه نظامی ثبت شده است.

