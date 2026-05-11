معاون دادستان مرکز فارس در امور نظارت بر ضابطان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی صادق حیدری در حکمی از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس به عنوان مسئول حوزه نظارت بر ضابطان دادسرای مرکز استان منصوب شد.

کامران میرحاجی دادستان مرکز استان فارس عصر دوشنبه در مراسم معارفه معاون نظارتی در دادستانی شیراز گفت: این انتصاب با هدف تقویت نظارت بر عملکرد ضابطان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و ارتقای کارآمدی فرآیندها و تقویت سازوکارهای نظارتی و همچنین بهبود روند رسیدگی به پرونده‌ها در مجموعه دادسرا صورت گرفته است.

وی نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی را از مهم‌ترین مأموریت‌های این معاونت بر شمرد و افزود: ساماندهی و تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی، از دیگر محورهای فعالیت این معاونت است که انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، موجبات تسریع در روند رسیدگی‌ها و کاهش اطاله دادرسی شود.

دادستان فارس افزود: در همین راستا، اجرای دقیق دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی از سوی مراجع ذی‌صلاح نیز در حوزه مسئولیت‌های این معاونت قرار دارد که این اقدامات با هدف ارتقای شفافیت، افزایش کارآمدی و تقویت هماهنگی میان ضابطان و دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت.

میرحاجی صدور مجوزهای لازم در چارچوب قوانین و مقررات برای کشف جرم نیز از دیگر وظایفی این معاونت خواند و خاطرنشان کرد: نظارت بر اموال توقیفی و مدیریت صحیح فرآیند نگهداری و تعیین تکلیف این اموال، از جمله موضوعاتی است که در چارچوب معاونت نظارت بر ضابطان دادستانی مرکز استان فارس مورد پیگیری قرار می گیرد.

گفتنی است با استقرار این ساختار مدیریتی، روند نظارت بر ضابطان قضایی تقویت خواهد شد و با ساماندهی پرونده‌های معوق، بخشی از چالش‌های موجود در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها کاهش می یابد.