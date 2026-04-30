به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، سجاد عباسی فشمی، مدیرکل ترویج و توسعه خوشههای نوآوری پارک فناوری پردیس، از تغییر زمان برگزاری نمایشگاه بینالمللی اینوتکس خبر داد و اعلام کرد: این رویداد قرار است در صورت شهریورماه ۱۴۰۵ و با مدل جدیدی نسبت به دورههای پیشین برگزار شود.
عباسی فشمی با اشاره به تجربه برگزاری اینوتکس در دوران کرونا گفت: در آن سالها با وجود لغو بسیاری از رویدادها، تلاش کردیم با ایجاد بسترهای آنلاین، ارتباط میان فعالان زیستبوم نوآوری را حفظ کنیم. اکنون نیز در پی شرایط بحرانی موجود، برگزاری تجمعات حضوری در اولویت نیست و به همین دلیل، تصمیم گرفتهایم زمان برگزاری را تغییر دهیم تا امنیت شرکتکنندگان کاملاً حفظ شود.
وی افزود: در اردیبهشتماه، بهجای اجرای رویداد حضوری، مجموعهای از برنامههای حمایتی برای کسبوکارهای نوآور در نظر گرفته شده است. از جمله این برنامهها، راهاندازی پاویون مشاوران و منتورهای اینوتکس است؛ بستری آنلاین و رایگان برای دریافت مشاوره تخصصی از منتورهای برتر حوزه نوآوری و فناوری. این برنامه با هدف حمایت از استارتآپها در شرایط بحرانی طراحی شده است.
مدیرکل ترویج و توسعه خوشههای نوآوری تأکید کرد: در صورت بهبود شرایط، اینوتکس شهریورماه برگزار خواهد شد تا با فاصلهای یک تا دو ماهه از دوره بحرانی، امکان حضور ایمن شرکتکنندگان فراهم شود. رویکرد اصلی دوره پیشرو نیز حمایت از استارتآپها و شرکتهای نوآور با بهرهگیری از مشارکت شرکتهای بزرگ و نهادهای دولتی خواهد بود.
او درباره وضعیت ثبتنامکنندگان نیز توضیح داد: فرآیند ثبتنام به مرحله نهایی نرسیده بود؛ اما برای استارتآپهایی که پیشپرداخت انجام دادهاند، امکان بازگشت وجه یا حفظ اعتبار برای دوره شهریورماه فراهم شده است.
عباسی فشمی در پایان افزود: در صورت ادامه بحران تا زمان برگزاری، تمرکز اینوتکس بر ارائه خدمات حمایتی آنلاین خواهد بود؛ از جمله مشاوره، تأمین مالی و ارتباط با نهادهای حمایتی. او از فعالان حوزه نوآوری، شتابدهندهها و شرکتهای بزرگ دعوت کرد در قالب مسئولیت اجتماعی به یاری استارتآپها بیایند تا از مسیر دشوار فعلی عبور کنند.
مدیرکل ترویج و توسعه پارک فناوری پردیس از برگزاری «اینوتکس ۱۴۰۵» در شهریورماه سال جاری خبر داد.
