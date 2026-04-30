علما نباید از توده مردم عقب بمانند یا دچار مسیر انحرافی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، در دیدار ظهر پنجشنبه با علما و ائمه جمعه اهل سنت در سراوان، با گرامیداشت مقام شهدا به‌ویژه رهبر شهید انقلاب، گفت: شخصیت جامع امام شهید در ابعاد فقه، اصول، تفسیر، هنر، فرماندهی نظامی و مدیریت بحران، آن‌گونه که شایسته بود شناخته نشد و وظیفه ما تلاش برای شناخت بیشتر ایشان است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به سنت‌های الهی افزود: خداوند با آزمون‌ها، جوامع را غربال می‌کند، اما شهادت رهبر را با حضور مردم در صحنه جبران می‌فرماید. امروز شاهد پیروزی‌های گام‌به‌گام جبهه مقاومت و شکست‌های پیاپی آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم. دشمنان با وجود سودای تغییر نظام، نه تنها به هدف نرسیدند، بلکه با انسجام ملی و حضور مردم در میدان مواجه شدند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به شکست‌های نظامی دشمن از جمله انهدام جنگنده‌های اف-۳۵ و ناوهای آنان، تأکید کرد: اقتدار دفاعی ایران، دشمن را به گدایی مذاکره واداشته است.

وی سراوان را «شهر علم و فرهنگ» خواند و از همراهی منحصربه‌فرد مردم این شهر در پروژه‌های عمرانی قدردانی کرد. وی با انتقاد از رویکرد منفعلانه برخی افراد، گفت: امروز مردم جبهه حق را تشخیص داده‌اند و با وجود بمباران‌ها، ایستادگی می‌کنند. عده‌ای معدود فریب خورده‌اند، اما توده مردم با غیرت از میهن دفاع می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان خطاب به علما تأکید کرد: خواص نباید از توده مردم عقب بمانند. وظیفه علما، وراثت پیامبر و راهبری جامعه است. ثبت‌نام بیش از ۳۰ میلیون نفر در پویش «جانفدا» و حضور مردم در مراکز حساس، نشانه آمادگی برای دفاع تمام‌قدیر است.

آیت الله محامی با اشاره به ماهیت جنایتکارانه دشمن که از دانش‌آموز تا رهبر را به شهادت می‌رساند، گفت: این یک جنگ وجودی است. تا زمانی که آمریکا از خوی ابرقدرتی دست برندارد، مذاکره و مصوبات شورای امنیت تضمین‌کننده امنیت نیست؛ تنها اقتدار ما را ایمن می‌کند. پیروزی نهایی با جبهه مقاومت است اما مشروط به یاری دین خدا و حضور آگاهانه مردم.