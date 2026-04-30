نسل جدید را با فرهنگ ایستادگی و غیرت ملی تربیت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، در نشست ظهر پنجشنبه با سران و معتمدان و بزرگان قبایل و طوایف سراوان، تحلیل‌هایی مبنی بر وجود «پلن بی» برای خودمختاری در صورت تزلزل نظام را رد و افزود: با وجود فراخوان‌های سلطنت‌طلبان و اشرار، مردم همراهی نکردند. دلیل اصلی، مقایسه واقع‌بینانه مردم بین شرایط کنونی و پیش از انقلاب است؛ تفاوتی «روشن» که امروز استان را به کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل کرده است.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: مردم هزینه‌های ناامنی را درک می‌کنند؛ می‌بینند استاندار و فرمانداران از میان خودشان هستند و پروژه‌های توسعه‌ای متوقف نمی‌شود. در نبرد با دشمن که هدفش ایجاد دوقطبی است، باید در برابر هر «تک» یک «پاتک» داشت. اما نگرانی اصلی، حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در اغتشاشات دی‌ماه است که نشانه کم‌کاری ما و نفوذ تبلیغات معاندین می‌باشد.

وی از مردم تشکر کرد که اجازه ندادند مزدوران عرض اندام کنند و بسیاری از افراد تحت تأثیر، توبه کرده‌اند.

وی فقدان رهبری حکیم انقلاب را تسلیت گفت و شخصیت بی‌نظیر ایشان در مدیریت بحران و فرماندهی نظامی را یادآور شد. به نقل از شهید باقری، رهبر فقید همواره با نکات راهبردی، مجموعه نظام را ارتقا می‌داد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: خداوند این مصیبت را با پای کار آمدن مردم جبران می‌کند. امید است با پیروزی جبهه مقاومت، نابودی اسرائیل و خروج آمریکا از منطقه، شاهد «فتح مبین» باشیم.

وی بیان کرد: باید به حکمت خدا ایمان داشت و آمادگی برای مسیری طولانی را حفظ کرد. مردم منطقه سابقه درخشانی در صیانت از مرزها دارند؛ این فرهنگ ایستادگی باید به نسل جدید منتقل شود.