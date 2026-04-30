۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

پیدا شدن چوپان مفقودی پس از ۷ ساعت جست‌وجو در آذربایجان‌شرقی

تبریز- مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از پیدا شدن چوپان ۷۵ ساله مفقودی در مراتع روستای نوجه‌ده پس از ۷ ساعت جست‌وجو خبر داد و گفت: امدادگران او را در سواحل دریاچه ارومیه در سلامت یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر جودی امروز پنجشنبه اظهار کرد: ساعت ۲۳:۵۲ چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ گزارشی مبنی بر مفقود شدن یک چوپان ۷۵ ساله در مراتع روستای نوجه‌ده دریافت شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به شرایط نامساعد جوی در زمان عملیات افزود: نیروهای امدادی با وجود تاریکی هوا و وضعیت نامطلوب جوی، عملیات جست‌وجو را به صورت مستمر ادامه دادند.

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: سرانجام پس از ۷ ساعت تلاش بی‌وقفه، امدادگران ساعت ۷ صبح پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه این فرد را به همراه گله خود در سواحل دریاچه ارومیه پیدا کردند.

وی خاطرنشان کرد: این چوپان در سلامت کامل به روستای نوجه‌ده منتقل شد و خوشبختانه این عملیات بدون بروز حادثه به پایان رسید.

