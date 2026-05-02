خبرگزاری مهر،گروه استان ها؛ در شرایطی که اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهبردی اساسی برای عبور از تلاطمهای اقتصادی کشور مطرح است، شهرستان بیجار با بهرهمندی از ظرفیتهای گسترده در حوزههای مختلف، میتواند به الگویی موفق در این مسیر تبدیل شود.
نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، توجهها را بیش از پیش به اهمیت استفاده از توان داخلی و تقویت زیرساختهای اقتصادی جلب کرده است موضوعی که در بیجار با توجه به ویژگیهای خاص آن، از اهمیت دوچندان برخوردار است.
بیجار ظرفیتهایی مغفول اما راهبردی
بیجار بهواسطه برخورداری از دشتهای حاصلخیز، تولید محصولات استراتژیک کشاورزی، ظرفیتهای دامپروری، منابع معدنی و صنایعدستی ارزشمند از جمله مناطق مستعد توسعه اقتصادی در استان کردستان به شمار میرود.
تولید گسترده گندم و جو، وجود واحدهای دامداری و قابلیت توسعه آنها، معادن سنگآهک و سنگآهن و همچنین شهرت جهانی فرش بیجار تنها بخشی از ظرفیتهایی است که در صورت برنامهریزی صحیح میتواند به موتور محرک اقتصاد منطقه تبدیل شود.
کارشناسان معتقدند تمرکز بر توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهرهوری، میتواند این ظرفیتها را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کند.
اقتصاد مقاومتی نقشه راه توسعه بیجار
اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک راهبرد کلان، بر استفاده از ظرفیتهای داخلی، کاهش وابستگی و تقویت تولید تأکید دارد.
در بیجار این مفهوم میتواند با توسعه کشاورزی دانشبنیان، حمایت از تولیدکنندگان، احیای واحدهای تولیدی و تقویت صادرات محصولات بومی تحقق یابد.
در این مسیر ایجاد زیرساختهای مناسب، تسهیل سرمایهگذاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، از جمله الزامات اساسی به شمار میرود.
اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیران جهادی است
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار سال اظهار کرد: نامگذاری امسال یک پیام روشن دارد و آن این است که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمامعیار است.
علیرضا زندیان با تأکید بر نقش مردم و مسئولان افزود: مردم باید با حمایت از تولید داخلی، مقابله با مصرفگرایی و حضور آگاهانه در عرصه اقتصاد نقش خود را ایفا کنند اما بار اصلی بر دوش مسئولان است مدیری که نگاهش به خارج باشد، نهتنها کمکی نمیکند بلکه مانع تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
زندیان همچنین به نقش مجلس در این مسیر اشاره کرد و گفت: مجلس باید در خط مقدم این نبرد اقتصادی قرار گیرد و با حذف قوانین مزاحم، مقابله با فساد و الزام دولت به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، نقش هدایتگر خود را ایفا کند.
وی ادامه داد: نظارت مؤثر مجلس نیازمند اراده جدی است و نباید به نظارت صوری اکتفا شود هر دستگاهی که در اجرای سیاستها کوتاهی کند، باید پاسخگو باشد.
نماینده مردم بیجار، مهمترین موانع تحقق اقتصاد مقاومتی را نگاه وابسته به خارج، فساد ناهماهنگی دستگاهها و وابستگی به نفت عنوان کرد و افزود: مجلس باید با اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت، زمینه اجرای واقعی این سیاستها را فراهم کند.
وحدت ملی بستر امنیت و توسعه اقتصادی
وی بیان کرد: بیجار از دیرباز نماد همزیستی مسالمتآمیز و همدلی اجتماعی بوده است ویژگیای که بهعنوان سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا میکند.
زندیان اظهار کرد: وحدت ملی، علاوه بر ایجاد امنیت، زمینه جذب سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای اقتصادی را فراهم میکند و در چنین فضایی، امکان اجرای پروژههای زیرساختی و توسعه فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
بدون مشارکت مردم اقتصاد مقاومتی محقق نمیشود
استاد دانشگاه بیجار نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش مردم و مسئولان در تحقق شعار سال اظهار کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت فعال مردم و برنامهریزی صحیح مسئولان امکانپذیر نیست.
اعظم داودنیا افزود: مردم باید با حمایت از تولید داخلی و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی زمینه تحقق این اهداف را فراهم کنند و در مقابل، مسئولان نیز باید با سیاستگذاری شفاف و کارآمد، اعتماد عمومی را جلب کنند.
داودنیا با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی گفت: این الگو به معنای افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای داخلی و خارجی است و بر استفاده بهینه از منابع داخلی و کاهش وابستگی به خارج تأکید دارد.
وی همچنین به نقش دانشگاهها اشاره کرد و افزود: مراکز علمی میتوانند با انجام پژوهشهای کاربردی و تربیت نیروی انسانی متخصص به بهبود فرآیندهای تولید و توسعه اقتصادی کمک کنند.
این استاد دانشگاه در شهرستان بیجار، امنیت ملی را یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی دانست و گفت: نبود امنیت، موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش فعالیتهای اقتصادی میشود در حالی که امنیت پایدار میتواند زمینهساز رشد اقتصادی و جذب سرمایه باشد.
لزوم اصلاح ساختارها و حمایت از تولید
وی یادآور شد: بررسیها نشان میدهد که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بیجار، اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش بروکراسی، تأمین مالی مناسب و حمایت از تولیدکنندگان ضروری است.
وی اضافه کرد: همچنین تقویت زیرساختهای حملونقل، انرژی و فناوری میتواند زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.
داودنیا تصریح کرد: در این میان نقش دولت در ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، بسیار حائز اهمیت است.
وی اذعان کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود، بیجار میتواند به یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی در استان کردستان تبدیل شود تحقق این هدف، نیازمند نگاه توسعهمحور، برنامهریزی دقیق و استفاده از توان داخلی است.
در صورت بهرهبرداری صحیح از ظرفیتها، این شهرستان میتواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، در حوزه صادرات نیز نقش مؤثری ایفا کند.
از ظرفیت تا تحقق مسیری که همت میطلبد
بیجار امروز در آستانه یک فرصت مهم اقتصادی قرار دارد؛ فرصتی که با تکیه بر ظرفیتهای بومی، وحدت ملی و مدیریت کارآمد میتواند به توسعه پایدار منجر شود.
کارشناسان و مسئولان بر این باورند که اقتصاد مقاومتی تنها در سایه همافزایی میان مردم، دولت و نهادهای علمی محقق خواهد شد.
اگر این همافزایی شکل گیرد، بیجار میتواند به الگویی موفق در تحقق این راهبرد ملی تبدیل شود و سهمی مؤثر در تقویت اقتصاد کشور ایفا کند.
در کنار این موارد ضعف زیرساختهای فناوری و وابستگی به برخی مواد اولیه وارداتی، تولید را با چالش مواجه میکند. همچنین فرهنگ مصرف و تمایل به کالاهای خارجی، کار را برای تولیدکنندگان داخلی دشوارتر کرده است.
از سوی دیگر، عدم هماهنگی در سیاستگذاریها و تصمیمات متناقض فضای فعالیت اقتصادی را با ابهام مواجه میکند. برای حل این مشکلات ایجاد یک محیط باثبات، شفاف و حمایتگر، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
