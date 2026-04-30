عامل حمله به ماموران نیروی انتظامی در اصفهان به دار مجازات آویخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ساسان آزادوار فرزند ناصر به جرم همکاری موثر با دشمن از طریق حمله به ماموران نیروی انتظامی در زمان کودتای دی ماه با قصد مقابله با نظام، تخریب خودرو نیروی انتظامی، تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اغتشاشات و آشوب در کشور به دار مجازات آویخته شد.

براساس مستندات موجود در پرونده، نامبرده در جریان طرح کودتای موساد در دی ماه در اصفهان، ضمن حضور فعال در اغتشاشات اقدام به حمله و سنگ پراکنی به نیروهای تامین امنیت، سنگ‌پراکنی و ایراد خسارت به خودروهای شخصی با چماق و سنگ، حمله به نیروهای انتظامی حافظ امنیت، تحریک و تشویق افراد حاضر در صحنه به آشوب و اغتشاش کرده است.

محکوم‌علیه اعتراف کرده است پیش از حضور در تجکعات به دعوت موساد به اطرافیان خود اعلام کرده که با هدف براندازی نظام در خیابان حاضر خواهم شد و دوستان خود را نیز به حضور در اغتشاشات دعوت کرده است.

ساسان آزادوار، در یکی از خیابان‌های اصفهان در حالیکه نیروهای انتظامی داخل خودرو بوده‌اند با سنگ و چماق به مینی‌بوس حامل ماموران و وهمچنین مینی بوس‌های عمومی شهری حمله‌ور شده و شیشه‌های خودروها را شکسته است، با حضور نیروهای حافظ امنیت از محل گریخته است، اما مجددا اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است.

محکوم‌علیه در تشریح اقدامات خود بیان داشته بعد از شکستن شیشه‌های خودرو با علم به حضور ماموران در خودرو، به دنبال تهیه بنزین برای آتش زدن خودرو بوده که موفق نشده است.

محکوم‌علیه در اعترافات خود بیان داشته است: جمعیت دور مینی بوس متعلق به نیروی انتظامی جمع شده بودند، من هم با سنگ و آجر چند ضربه زدم و بعد هم با چوب شیشه عقب و سمت راننده را شکستم و نهایتا با چوب شیشه‌ها را شکستم. به سپر ماموری که پشت فرمان بود ضربه زدم. مامورها ریختند و متفرق شدیم و چند متر آن طرف‌تر چند سنگ و آجر پرت کردیم و من ۵-۶ سنگ پرتاب کردم. با علم و آگاهی از حضور راننده در خودرو به دنبال تهیه بنزین برای آتش زدن مینی بوس بودم که موفق نشدم».

ساسان آزادوار در جلسات دادگاه نیز که با حضور وکیل وی برگزار شد جزئیات اقدامات خرابکارانه خود را تشریح کرد.

پس از تشکیل جلسات دادگاه و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، قاضی اقدام به صدور رای کرد.

در حکم دادگاه آمده است: در پی فراخوان گروه‌های معاند و ضد انقلاب و به دعوت رسمی رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور مجرم آمریکا در ادامه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که کشور در موقعیت حساس جنگی بوده است، لشکر پیاده‌نظام دشمن در اقدامی شبه کودتا جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و براندازی آن در صحنه حاضر و به میدان اغتشاشات آمده و با تخریب و تحریق اموال و اماکن عمومی و خصوصی از جمله مساجد و حسینیه‌ها و کشته‌سازی و به شهادت رساندن افراد بیگناه و ماموران به نحو فجیع و اسفناک و دلخراش باعث ایجاد رعب و وحشت و ارعاب مردم و جامعه شده و امنیت عمومی جامعه را مخدوش و اخلال در نظم عمومی کرده و زندگی عادی مردم را به مخاطره انداختند.

این اقدامات و وعده و وعیدهای داده شده نخست وزیر کودک کش رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در حمایت از اغتشاشگران منجر به شروع مجدد جنگ و حملات به کشورمان و به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم و تخریب و تحریق اموال و اماکن عمومی و خصوصی و تحمل خسارت‌های گسترده به جامعه شد و سرزمین ایران را به جولانگاه بیگانگان و دشمنان قسم خورده انقلاب و مردم در آوردند.

گزارش‌های نهادهای امنیتی، مستندات موجود، صحنه بازسازی جرم، کشف چماق متعلق به متهم و محتویات مجرمانه کشف شده داخل گوشی وی و دیگر مدارک موجود، بیانگر انگیزه و قصد و نیت نامبرده از حضور وی در اغتشاشات بوده است.

با توجه به موارد مذکور، اقاریر صریح و دفاعیات بلاوجه متهم و اظهارات ضد و نقیض او و سایر قرائن و مستندات موجود در پرونده، ساسان آزادوار به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.

پس از صدور رای، پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

قضات دیوان عالی کشور نیز با توجه به اسناد و مدارک موجود در پرونده، حکم صادره را تایید کرد.

در نهایت پس از طی روال قانونی، حکم اعدام ساسان آزادوار بامداد امروز اجرا شد.