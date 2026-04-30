صالحی: ‌خون کودکان میناب بنیان ظلم را بر باد خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی پس از بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خلیج فارس همواره نیلگون و در عین حال سرخ بوده است؛ سرخی‌ که در طول تاریخ با خون فرزندان این سرزمین آمیخته و آن را به نقطه‌ای هویتی برای ایران بدل کرده است.

وی افزود: امسال نیز روز ملی خلیج فارس را در همین شرایط تلخ و پر اندوه برگزار می‌کنیم؛ در حالی که یاد و نام ملوانان شهید ناو دنا، آن ۱۰۴ شهید والامقام که هرکدام نشانی جاودانه از ایثار هستند، در دل‌ها زنده است.

وزیر ارشاد با بیان اینکه امروز نیز که در این مکان حضور داریم، یاد شهدای مدرسه میناب بر جانمان سنگینی می‌کند، تصریح کرد: میناب امروز، کربلایی دیگر برای انسانیت است؛ جایی که اکنون در آن ایستاده‌ایم قتلگاه معصومیت و آینده‌سازی است.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که تجربه زیارت کربلا را داشته‌اند این حس را خوب می‌شناسند؛ کربلا سراسر اندوه و سوگ است، در عین حال حماسه‌ای بزرگ در دل خود دارد. اما هرچه انسان به حرم و به قتلگاه نزدیک‌تر می‌شود، سوز و اندوه عمیق‌تر در دل می‌نشیند. اکنون نیز ما کنار مدرسه شهدای میناب با همان حس مواجهیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد عنوان کرد: در این جنگ، کودکانی که برای درس خواندن و ساختن آینده آمده بودند، با موشک‌هایی روبه‌رو شدند که پرونده زندگی‌شان را برای همیشه بست. طبیعی است که این مکان اکنون به سندی دیگر از مظلومیت مردم مسلمان جهان و به‌طور خاص مردم مسلمان ایران تبدیل شده است؛ رژیمی که از آغاز بر خون بنا شده، از خون کودکان تغذیه کرده و به ریختن آن خو گرفته است.

وزیر ارشاد با بیان اینکه ‌خون کودکان مظلوم میناب اجازه نخواهد داد که رژیم صهیونیستی در امان بماند، تاکید کرد: خون این کودکان، نشانه مظلومیتی است که سرانجام بنیان ظلم را بر باد خواهد داد؛ امروز خون کودکان غزه، لبنان و ایران در هم آمیخته است؛ خون‌هایی که روزی به اقیانوسی خروشان تبدیل خواهند شد و همچون رود نیلی خروشان، فرعون‌های زمان را در خود فرو خواهند برد.