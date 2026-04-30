صالحی: شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اکسیر مقاومت در ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی خلیج فارس که در گلزار شهدای دانشآموز دبستان شجره طیبه میناب برگزار شد، ضمن تبریک این روز به مردم استان هرمزگان و شهرستان میناب، اظهار داشت: خلیج فارس برای ملت ایران همیشه عزیز بوده است اما امسال عزیزتر است.
وی با اشاره به اهمیت ۱۶۰۰ کیلومتر نوار ساحلی ایران در کناره خلیج فارس افزود: هر سانتیمتر از ایران مقدس ارزشمند است و این ۱۶۰۰ کیلومتر انباشتی از تاریخ عزت و مقاومت را برای ما یادآوری میکند.
صالحی با تأکید بر اینکه نیامده است سخن بگوید بلکه آمده تا از فضای معطر گلزار شهدای مدرسه شجره طیبه بهره ببرد، تصریح کرد: این مدرسه مصداق کامل «کلمه طیبه» است؛ اصلش ثابت و ریشهاش در اعماق زمین دارد و با هیچ طوفانی تکان نمیخورد.
وزیر فرهنگ ادامه داد: بخشی از اکسیر مقاومتی که در دو ماه اخیر در ملت ایران دمیده شد، به برکت خون شهدای این مدرسه بود. در فاصله کمتر از دو ساعت پس از شهادت رهبر حکیم انقلاب اسلامی، خون ۱۶۸ شهید معلم، کودک و والدین در این مدرسه، اکسیر مقاومت را در ایران ایجاد کرد.
وی افزود: اگر بعثت اجتماعی و مردمی این دو ماه را در ایران میبینیم، بال یک آن بر قطرات خون رهبر شهید است و بال دیگر این پرواز بر قطره قطره خون شهدای مدرسه شجره طیبه میناب استوار است.
صالحی با بیان اینکه از همان لحظات نخست این واقعه، ولولهای در ایران و جهان ایجاد شد که تا ابدالدهر تاریخ اکسیر مقاومت را در برابر اهریمنان خواهد ساخت، گفت: مدرسه بودن، کودک بودن و حضور هر دو جنس دختر و پسر در این شهدا، باعث شد همه انسانهای آزاده جهان با این پدران و مادران مظلوم همدردی کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان یادآور شد: از کولهپشتی شهید ماکان تا سرمهدان هفت سین رئیسجمهور و از عروسکها تا دفتر یادداشت و نقاشیهای این کودکان، همه یادگارهای ماندگاری هستند که هم مظلومیت را روایت میکنند و هم حماسه مقاومت را.
