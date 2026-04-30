  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

صالحی: شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اکسیر مقاومت در ایران هستند

میناب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خلیج فارس همواره برای ملت ایران عزیز بوده، اما امسال با توجه به پیوند با ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب، عزیزتر شده و شهدای این مدرسه، اکسیر مقاومت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی خلیج فارس که در گلزار شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب برگزار شد، ضمن تبریک این روز به مردم استان هرمزگان و شهرستان میناب، اظهار داشت: خلیج فارس برای ملت ایران همیشه عزیز بوده است اما امسال عزیزتر است.

وی با اشاره به اهمیت ۱۶۰۰ کیلومتر نوار ساحلی ایران در کناره خلیج فارس افزود: هر سانتی‌متر از ایران مقدس ارزشمند است و این ۱۶۰۰ کیلومتر انباشتی از تاریخ عزت و مقاومت را برای ما یادآوری می‌کند.

صالحی با تأکید بر اینکه نیامده است سخن بگوید بلکه آمده تا از فضای معطر گلزار شهدای مدرسه شجره طیبه بهره ببرد، تصریح کرد: این مدرسه مصداق کامل «کلمه طیبه» است؛ اصلش ثابت و ریشه‌اش در اعماق زمین دارد و با هیچ طوفانی تکان نمی‌خورد.

وزیر فرهنگ ادامه داد: بخشی از اکسیر مقاومتی که در دو ماه اخیر در ملت ایران دمیده شد، به برکت خون شهدای این مدرسه بود. در فاصله کمتر از دو ساعت پس از شهادت رهبر حکیم انقلاب اسلامی، خون ۱۶۸ شهید معلم، کودک و والدین در این مدرسه، اکسیر مقاومت را در ایران ایجاد کرد.

وی افزود: اگر بعثت اجتماعی و مردمی این دو ماه را در ایران می‌بینیم، بال یک آن بر قطرات خون رهبر شهید است و بال دیگر این پرواز بر قطره قطره خون شهدای مدرسه شجره طیبه میناب استوار است.

صالحی با بیان اینکه از همان لحظات نخست این واقعه، ولوله‌ای در ایران و جهان ایجاد شد که تا ابدالدهر تاریخ اکسیر مقاومت را در برابر اهریمنان خواهد ساخت، گفت: مدرسه بودن، کودک بودن و حضور هر دو جنس دختر و پسر در این شهدا، باعث شد همه انسان‌های آزاده جهان با این پدران و مادران مظلوم هم‌دردی کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان یادآور شد: از کوله‌پشتی شهید ماکان تا سرمه‌دان هفت سین رئیس‌جمهور و از عروسک‌ها تا دفتر یادداشت و نقاشی‌های این کودکان، همه یادگارهای ماندگاری هستند که هم مظلومیت را روایت می‌کنند و هم حماسه مقاومت را.

کد مطلب 6816318

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها