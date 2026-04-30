کلانتری: راز شکست دشمن در جنگ رمضان قدرت مردم ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر پنجشنبه در جلسه «جهاد تبیین» ضمن تبریک میلاد حضرت امام رضا(ع)، با اشاره به ارزیابیهای داخلی و بینالمللی از تحولات اخیر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان دست برتر را داشته و تا امروز پیروز میدان بوده است.
وی با بیان اینکه آمریکا و صهیونیسم بینالملل بهعنوان دشمنان اصلی ایران به هیچیک از اهداف تعریفشده خود نرسیدند، افزود: برچیدن کامل تأسیسات هستهای، محدودسازی برد موشکهای ایران، قطع حمایت از جریان مقاومت و تغییر نظام جمهوری اسلامی، چهار هدف اصلی دشمن بود که هیچکدام محقق نشد.
تولیت حرم شاهچراغ(ع) افزود: دشمن با توهمات و محاسبات غلط وارد میدان شد اما با واقعیت سخت قدرت ایران مواجه گردید، بهگونهای که در ادامه جنگ، ادبیات مقامات آمریکایی تغییر کرد و حتی دونالد ترامپ به قدرت و سرسختی ملت ایران اذعان کرد.
خطای محاسباتی دشمن در حمله به ایران
حجت الاسلام کلانتری با تحلیل ریشههای این شکست تصریح کرد: استکبار جهانی ابتدا بر اساس توهمات ذهنی و اطلاعات غلط مزدوران تصمیمگیری میکند و همین خطای محاسباتی، آنها را به شکست میکشاند.
وی با استناد به آیات قرآن کریم، این خطا را ناشی از القائات شیطانی دانست و گفت: دشمن بر مبنای این القائات برنامهریزی میکند، اما چون این نقشهها ریشه الهی ندارد، به نتیجه نمیرسد.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) در ادامه با اشاره به «شکست فهم سیاسی» دشمن، خاطرنشان کرد: مهمترین عامل اقتدار جمهوری اسلامی، مردم مؤمن و حاضر در صحنه هستند؛ موضوعی که دشمن قادر به درک آن نیست و همین مسئله موجب شکست راهبردی او شده است.
جنگ رمضان احیاگر ارزش های انقلاب بود
حجت الاسلام کلانتری با مقایسه جهانبینی غرب و اسلام افزود: در غرب، مشارکت مردم بر اساس منافع مادی سنجیده میشود، اما در جمهوری اسلامی، حضور مردم ریشه در ایمان، اخلاص و باورهای دینی دارد و همین مسئله معادلات دشمن را بر هم میزند.
وی «جنگ رمضان» را احیاگر ارزشهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: این جنگ موجب بازآفرینی روح انقلاب سال ۱۳۵۷ و تقویت مؤلفههای اصیل آن شد.
تولیت حرم شاهچراغ(ع) در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم این جنگ، تسلط ایران بر شریان حیاتی اقتصاد جهانی است که از نظر بسیاری کارشناسان، ارزشی فراتر از سلاح هستهای دارد.
وی با بیان اینکه این موضوع حتی اقتصاد کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار داده است، افزود: افزایش قیمت انرژی و فشار اقتصادی بر کشورهای غربی نشاندهنده اثرگذاری این قدرت راهبردی است.
دشمن به دنبال جنگ روانی است
حجت الاسلام کلانتری در ادامه به تلاشهای دشمن برای جبران شکست خود اشاره کرد و گفت: دشمن اکنون با تمرکز بر جنگ روانی، بهدنبال کاهش اعتماد عمومی، ایجاد شکاف در جامعه و تضعیف انسجام ملی است.
وی فضای مجازی، شایعهسازی و دوقطبیسازیهای کاذب را از ابزارهای این جنگ نرم برشمرد و تأکید کرد: برخی افراد ناآگاهانه در داخل کشور در زمین دشمن بازی میکنند و باید نسبت به این موضوع هوشیار بود.
تولیت حرم شاهچراغ(ع) همچنین با حمایت از تیم مذاکرهکننده کشور گفت: این تیم منتخب نظام است و با وجود بیاعتمادی به طرف آمریکایی، باید از تلاشهای آنان حمایت و برای موفقیتشان دعا کرد.
برخورد قاطع دستگاه قضایی با عاملان اخلال در اقتصاد و معیشت مردم
حجت الاسلام کلانتری در پایان با اشاره به «جنگ اقتصادی» بهعنوان مرحله جدید تقابل دشمن افزود: هدف دشمن، فشار بر معیشت مردم و ایجاد نارضایتی اجتماعی است و در این شرایط، دولت و مجلس باید با قاطعیت عمل کنند.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی نیز باید با عوامل اخلال در اقتصاد و معیشت مردم برخورد جدی داشته باشد تا زمینه سوءاستفاده دشمن از مشکلات اقتصادی فراهم نشود.
