به گزارش خبرگزاری مهر، امین سینایی گفت: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس به‌عنوان متولی اصلی و محور هماهنگی بازسازی بخشی از مناطق آسیب‌دیده تعیین شده است.



وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی این نهاد ادامه داد: نوسازی مدارس فارس با بهره‌گیری از توان مهندسین متخصص و ظرفیت پیمانکاران خوش‌نام، مسئولیت مدیریت و اجرای فرایند بازسازی بخشی از منازل آسیب‌دیده را بر عهده گرفته است.

سینایی افزود: در گام نخست، عملیات صحت‌سنجی و جمع‌آوری اطلاعات دقیق از میزان خسارات وارده به منازل تخریبی با محوریت این اداره‌کل و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد تا مبنای یک برنامه‌ریزی دقیق و مهندسی‌شده قرار گیرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس با اشاره به آمادگی پیمانکاران همکار برای مشارکت در این امر خیر، تصریح کرد: پیمانکاران متعهدی که در راستای مسئولیت‌های اجتماعی اعلام آمادگی کرده‌اند، تحت نظارت کامل فنی نوسازی مدارس، عملیات اجرایی را پیش خواهند برد تا خانواده‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خانه‌های خود بازگردند.